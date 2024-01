Ministre de l'Education nationale : Aurore Bergé et Stanislas Guérini favoris pour le poste ?

Le Premier ministre Gabriel Attal doit nommer le ministre qui lui succèdera à l'Education nationale. Les noms de ministres déjà en poste sont évoquées, mais ces hypothèses semblent loin de faire l'unanimité.

L'Education nationale se retrouve sans ministre après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Le Premier ministre doit donc choisir son successeur pour gérer un des portefeuilles les plus importants du gouvernement. Mais plus qu'un ministère de premier plan, c'est un ministère en charge d'une des causes prioritaires du quinquennat d'Emmanuel Macron qui cherche un responsable.

Deux noms reviennent avec insistance dans les rumeurs de remaniement. Aurore Bergé, actuellement en charge du ministère des Solidarités et des Familles, serait envisagée pour prendre la relève de Gabriel Attal selon des rumeurs reprises par l'AFP ou encore par TF1. Cette hypothèse circule également dans le cercle des professionnels de l'éducation sur les réseaux sociaux. L'autre hypothèse qui semble avoir du poids est celle d'une nomination de Stanislas Guérini, qui est en poste au ministère de la Fonction publique, comme le rapporte Politico. Mais aucune des deux options ne semble susciter l'enthousiasme, tant dans la classe politique qu'auprès des internautes tenus au courant des rumeurs.

Le transfuge d'Oudéa-Castera ?

Une hypothèse de dernière minute est évoquée par BFMTV pour le ministère de l'Education nationale : la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera pourrait changer de portefeuille. Il parait toutefois difficile d'envisager un changement au ministère des Sports à seulement six mois des Jeux olympiques. Cet argument a d'ailleurs en partie servi à justifier le maintien de Gérald Darmanin à l'Intérieur.

A l'Education, un ministre piloté par Macron ?

Si le rôle de ministre de l'Education nationale est prestigieux, les actions de ce futur membre du gouvernement risquent d'être scrutées et peut-être soufflées par le président de la République qui a fait de l'école un de ses "domaines réservés". Et à ce regard, voire ce téléguidage, devrait s'ajouter celui du Premier ministre qui a déclaré "emmené avec [lui] à Matignon la cause de l'école" après avoir œuvré pendant cinq mois au ministère de l'Education. Pas sûr donc que le prochain ministre dispose d'une grande liberté de mouvement.