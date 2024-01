Remaniement : leçon d'humilité apprise pour Darmanin

Le ministre de l'Intérieur a digéré son amertume après la nomination de Gabriel Attal et a publiquement fait amende honorable.

C'est peu dire que la nomination de son cadet à Matignon n'a pas ravi Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur, ainsi que d'autres ténors de la majorité, avaient fait connaitre leurs doutes à Emmanuel Macron. Quelques heures après l'annonce du nouveau Premier ministre, mardi 9 janvier, Gérald Darmanin s'était fendu d'une petite pique à peine dissimulée à l'égard de Gabriel Attal, avant de quasiment s'auto-reconduire à son poste. Depuis, il a fallu qu'il mette de l'eau dans son vin.

"Je ne suis pas homme à me dérober aux côtés des gendarmes, des policiers, des préfets, qui, à 100 jours du relais de la flamme et à 200 jours des Jeux olympiques, vont risquer leur vie et mettre leur réputation en jeu", avait déclaré le ministre de l'Intérieur mardi, en déplacement à Levallois-Perret. "Et vous savez, de là où je viens, on aime bien terminer ce qu'on fait", avait-il ajouté, quelques heures après l'annonce du départ d'Attal du ministère de l'Education nationale pour Matignon.

Un tweet modeste

En plein remaniement, la certitude affichée par Darmanin de conserver son poste au gouvernement a fait froncer quelques sourcils. "Les ministres recevront un appel formel de Gabriel Attal avant leur nomination", tenait à rappeler un conseiller de l'Elysée au Figaro mercredi. Le même jour, le ministre de l'Intérieur se voyait programmer la visite d'un commissariat de police à Ermont (Val-d'Oise) aux côtés du nouveau chef du gouvernement. Une occasion d'effacer les bisbilles entre les deux hommes.

Gérald Darmanin a compris la leçon. Officiellement reconduit dans ses fonctions jeudi 11 janvier, à l'issue d'un remaniement qu'il sait largement chapeauté par Emmanuel Macron, le ministre a modestement twitté : "Merci au Premier ministre d'avoir proposé ma nomination au Président de la République. C'est un honneur de continuer ma mission au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer afin notamment de réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques."