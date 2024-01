Attal et les "Power Rangers" : qui sont les 4 conseillers intimes du Premier ministre ?

Promu le mardi 9 janvier au poste de Premier ministre, Gabriel Attal a annoncé jeudi soir la formation de son gouvernement et a également constitué sa garde rapprochée.

L'une des premières tâches de Gabriel Attal dans sa nouvelle fonction de Premier ministre était de former un nouveau gouvernement. En parallèle, l'ancien ministre de l'Education nationale a également choisi ceux qui l'accompagneront dans son nouveau rôle. Les "Power rangers" ou encore les "Quatres fantastiques" comme Gabriel Attal se plaît à les appeler sont composés de quatre conseillers présents dans son entourage depuis plusieurs années. La liste officielle a été publiée dans le Journal officiel ce jeudi 11 janvier.

Le premier membre de cette garde rapprochée est Fanny Anor. La nouvelle directrice adjointe du cabinet du Premier ministre, âgée de 34 ans, fait partie de l'entourage de Gabriel Attal depuis son entrée au gouvernement en 2018. Elle était alors conseillère spéciale du ministre de l'Education nationale de l'époque, Michel Blanquer. Elle accompagne ensuite Gabriel Attal dans toutes ses fonctions : du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, au porte-parolat en passant par les Comptes publics puis enfin à l'Education nationale où elle devient directrice de cabinet. Présentée comme le bras droit du nouveau Premier ministre, elle est notamment chargée d'animer la réunion quotidienne du cabinet mais également de l'agenda et des demandes des médias.

Vient ensuite le chef de cabinet désigné par Gabriel Attal, Maxime Cordier. La relation entre le conseiller spécial du Premier ministre et Gabriel Attal remonte à plusieurs années lorsqu'ils se rencontrent à Science Po. À l'époque, les deux étudiants militent pour des bords politiques différents, Gabriel Attal au PS et Maxime Cordier pour l'UMP. Ce n'est qu'en 2020, lorsque Gabriel Attal occupe le poste de porte-parole que M. Cordier rejoint son équipe. À 31 ans, Maxime Cordier est décrit comme l'organisateur de Gabriel Attal. Il est chargé de ses déplacements et de la coordination de ses équipes. Outre la coordination interne, il possède également un rôle dans la stratégie politique du nouveau chef du gouvernement.

Le troisième "power ranger" est Louis Jublin, le conseiller communication du Premier ministre. Agé de 38 ans (il est le plus âgé du quatuor) et est en charge de l'image de Gabriel Attal et de la coordination de la communication gouvernementale. Selon Politico, les deux hommes se sont rencontrés en 2013 par l'intermédiaire de l'avocat Charles Consigny. M. Jublin fait partie de ceux qui accompagnent Gabriel Attal depuis ses débuts. Le nouveau conseiller communication a fait ses débuts en politique aux côtés de Jean-François Copé à l'UMP en tant que chargé de mission presse. Il s'est ensuite dirigé vers l'agence de communication Albera Conseil avant de se rallier à Gabriel Attal alors que celui-ci est nommé secrétaire d'Etat à la jeunesse.

Le dernier membre du groupe est aussi le plus jeune. A 28 ans, Antoine Lesieur a été nommé conseiller chargé des élus par le Premier ministre. Son rôle est essentiellement d'élargir le réseau de Gabriel Attal, qu'il s'agisse de parlementaires, de conseillers régionaux ou départementaux ou encore de maires. En plus de la gestions des édiles il s'occupe également des déplacements et de l'agenda avec ces derniers, il recueille aussi leurs doléances et les demandes de rendez-vous. Lui aussi fait partie des soutiens de la première heure de Gabriel Attal lorsqu'il le rejoint en 2018. Il a d'abord occupé le poste de collaborateur à l'Assemblée avant de devenir conseiller politique, chef de cabinet et enfin, chef de cabinet adjoint.