Catherine Vautrin à la Santé : quel est le parcours de cette transfuge de la droite ?

L'ancienne ministre de Jacques Chirac avait été pressentie pour occuper Matignon en 2022. Catherine Vautrin arrive aujourd'hui au gouvernement à la tête d'un nouveau ministère des Affaires sociales.

L'arrivée de Catherine Vautrin au gouvernement est un signe supplémentaire de la droitisation de celui-ci. L'actuelle présidente de la métropole du Grand Reims, âgée de 63 ans, a fait toute sa carrière dans les rangs de la droite, depuis son adhésion au RPR en 1980. Elle prend la tête d'un super ministère regroupant les portefeuilles du Travail, de la Santé et des Solidarités. Un joli lot de consolation pour celle qui avait été citée pour diriger le gouvernement en 2022. Retour sur son parcours.

Après des études de droit, Catherine Vautrin a travaillé plusieurs années au sein du groupe d'assurance Cigna, avant de s'orienter vers la politique. Militante du RPR dès sa jeunesse, elle a intégré le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2004. Elle a occupé successivement les fonctions de secrétaire d'État à l'Intégration et à l'Égalité des chances, de secrétaire d'État aux Personnes âgées et de ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité.

C'est donc forte d'une expérience dans l'exécutif et à des postes en lien avec les affaires sociales que Catherine Vautrin rejoint l'équipe de Gabriel Attal. Elle a également siégé à l'Assemblée pendant dix ans en tant que députée de la Marne, sous les couleurs de l'UMP puis de LR. Elle a pris ses distances avec ce parti à partir de 2017, avant d'apporter son soutien à Emmanuel Macron en février 2022. Ce dernier a su s'en rappeler quelques mois plus tard, lors de ses tractations pour le poste de chef du gouvernement.

Son passé à la Manif pour tous ressurgit

Catherine Vautrin était ainsi donnée comme favorite pour prendre la suite d'Edouard Philippe à Matignon en mai 2022. Mais c'était sans compter sur une levée de boucliers au sein du camp présidentiel : en cause, son opposition ostensible à la loi sur le mariage pour les couples homosexuels en 2013 et sa participation assidue à la Manif pour tous. L'ancienne ministre avait eu beau dire regretter ses prises de position passées, Emmanuel Macron lui avait en fin de compte préféré Elisabeth Borne.

Catherine Vautrin a finalement fait son retour dans l'exécutif jeudi 11 janvier, en aspirant trois ministères dans un seul. Une preuve de confiance que lui fait le président de la République. Mais cette nomination ne fait pas plaisir à tout le monde : des associations de défense des droits LGBT+ ont exprimé leur inquiétude, tandis que des élus de gauche interrogeaient la capacité de la nouvelle ministre à porter l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.

Et pour cause, en 2017, Catherine Vautrin avait saisi le Conseil constitutionnel avec d'autres députés LR pour tenter de contrer une loi de lutte contre la propagande anti-IVG. Le nouveau projet de loi sur la constitutionnalisation de l'IVG, qui arrive à l'Assemblée fin janvier, sera cependant porté par le garde des Sceaux, et non par la ministre de la Santé.

Les anciennes positions de Catherine Vautrin sur la fin de vie - elle s'était opposée en 2005 aux démarches "d'euthanasie active" dans les débats sur la loi Leonetti - posent également question, alors qu'une loi doit être dévoilée sur le sujet par son ministère en février.