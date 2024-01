Premier gros rendez-vous lundi à l'Elysée pour le gouvernement Attal et la majorité

Emmanuel Macron doit réunir les parlementaires de la majorité, lundi 15 janvier, en présence du nouveau gouvernement de Gabriel Attal.

Quelques jours après les passations de pouvoirs aux nouveaux ministres du gouvernement de Gabriel Attal, le président de la République doit réunir les parlementaires de la majorité, lundi 15 janvier. Le nouveau Premier ministre et son gouvernement seront également présents. "Le Président de la République recevra les parlementaires de la majorité et ceux qui la soutiennent en présence du Premier ministre et du gouvernement ce lundi en fin d'après-midi", a indiqué l'Élysée.

Le "rendez-vous avec la Nation" prévu mardi

Lundi, le premier gros rendez-vous du nouveau gouvernement, à l'Élysée, pourra donner l'occasion à certains membres du Parlement de rencontrer les nouveaux ministres. Une rencontre qui intervient juste avant le "rendez-vous avec la Nation" d'Emmanuel Macron, qui pourrait avoir lieu mardi sous la forme d'une conférence de presse, d'après des sources au sein de l'exécutif.