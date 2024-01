Loi immigration : Laurent Fabius rappelle Emmanuel Macron à l'ordre

Le président du Conseil constitutionnel a sermonné Emmanuel Macron sur le passage de la loi immigration, lors de ses voeux au président de la République pour la nouvelle année.

Laurent Fabius a voulu faire passer un message à Emmanuel Macron pour la nouvelle année. Le président du Conseil constitutionnel, ancien premier ministre (1984-1986) et ancien ministre des affaires étrangères (2012-2016) a rappelé le chef de l'État à l'ordre, lors de ses voeux à huis clos au président. Laurent Fabius a reproché à Emmanuel Macron la manière dont l'exécutif a fait adopter la loi immigration. Le président de la République, comme Gérald Darmanin et Élisabeth Borne, ont reconnu que le texte comportait des éléments contraires à la Constitution. Le président du Conseil constitutionnel a tenu à rappeler à Emmanuel Macron que le Conseil "n'était ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement, mais le juge de la constitutionnalité des lois, et j'ajoutais que cette définition simple n'était probablement pas ou pas encore intégrée par tous".

Les bases de l'État de droit

En guise de bilan de 2023, Laurent Fabius a dit être, lui et ses collègues, "frappés" par "la confusion chez certains entre le droit et la politique". Il a voulu rappeler, en citant son "prédécesseur et ami Robert Badinter" qu'"une loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais une loi mauvaise n'est pas nécessairement inconstitutionnelle." Le président du Conseil constitutionnel a expliqué les bases d'un "État de droit" à Emmanuel Macron et s'est attardé sur un aspect en particulier : une loi ne devrait pas être votée si l'on a conscience que certaines de ses dispositions sont contraires à la loi fondamentale.