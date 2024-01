Élections européennes : déjà une date et un lieu pour le premier grand meeting du Rassemblement national

La campagne du Rassemblement national pour les élections européennes, en juin, débute avec un "grand meeting" à Marseille, au début du mois de mars.

À quelques mois des élections européennes, qui se tiendront le 9 juin, le Rassemblement national a annoncé une date et un lieu pour le début de sa campagne qui sera marqué pas un meeting à Marseille. "Marseille a besoin de la France, et la France a besoin de Marseille", a déclaré Franck Allisio, député (RN) de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, au micro de BFM, jeudi 11 janvier. Avant d'expliquer les contours du lancement de la campagne du parti d'extrême droite pour les élections européennes. Le meeting qui marquera le début de la course devrait se tenir le 3 mars au Parc Chanot, dans la cité phocéenne.

"Le plus grand meeting"

L'élu a précisé que les cadres du partis seraient présents, comme son président et futur tête de liste aux européennes, Jordan Bardella, et la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. "Ce sera probablement le plus grand meeting, a assuré Franck Allisio au micro de BFM Marseille Provence. C'est une manière de dire que l'on mise sur Marseille et sur notre territoire." Cet événement sera l'occasion, pour le Rassemblement national, d'engager la bataille des urnes avant le 9 juin, mais aussi d'envoyer un message aux Marseillais et aux habitants de l'ensemble de la Provence qui seront "le coeur battant de cette campagne" des européennes, avance le député. Cette campagne a aussi la volonté d'"envoyer un stop à Emmanuel Macron", explique Franck Allisio, qui pense aussi à la suite avec les élections présidentielles de 2027.