Elections européennes : le RN très largement en tête dans un sondage

Un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et La Tribune Dimanche place le Rassemblement national en tête des intentions de vote pour les élections européennes, avec plus de dix points d'avance sur Renaissance.

Le Rassemblement national est donné gagnant aux élections européennes du 9 juin prochain, selon un sondage réalisé par Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, publié samedi 13 janvier. La liste du parti d'extrême droite, menée par Jordan Bardella, obtiendrait 28,5 % des intentions de vote, soit dix points de plus que la liste commune des partis Renaissance, MoDem et Horizons. En 2019, lors des dernières élections européennes, le RN était déjà sorti gagnant avec 23,3% des voix. Le sondage Elabe indique que parmi les potentiels votants pour la liste, il y a les électeurs de Marine Le Pen qui avaient voté pour elle aux élections présidentielles de 2022. On retrouve aussi un tiers des électeurs d'Éric Zemmour, signifiant que la liste Reconquête menée par Marion Maréchal est en perte.

36 % des électeurs du RN sont mécontents de l'exécutif

Le sondage révèle que ces votants choisissent l'extrême droite parce qu'ils veulent exprimer leur mécontentement envers l'exécutif pour 36% des cas. 34 % des électeurs du RN désirent exprimer leur soutien aux idées du parti d'extrême droite. Enfin, 27 % d'entre eux pourraient voter pour le RN pour dire leur insatisfaction vis-à-vis de l'Union européenne. Le parti arrive en tête chez les moins de 35 ans (31%) comme chez les 35-64 ans (32%) pour les élections européennes. Chez les 65 ans et plus, le RN vient concurrencer Renaissance. Certains électeurs de la classe moyenne, habituellement tournés vers Renaissance, pourraient également voter pour le RN en juin.