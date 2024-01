Profs non remplacés : Oudéa s'excuse, les chiffres fusent

La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a dit "regretter" ses propos sur "les paquets d'heures" non remplacées des enseignants. Quelles sont les caractéristiques de ce phénomène ?

Lors de sa première prise de parole en tant que ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a créé la première polémique du nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Au cours de son premier déplacement, vendredi 12 janvier, dans un collège des Yvelines, la ministre a expliqué placer ses enfants dans un établissement privé, le collège parisien Stanislas, réputé pour son grand conservatisme. Elle a justifié son choix par la "frustration" qu'elle et son mari ont eu face aux "paquets d'heures pas sérieusement remplacées" dans l'école publique que ses enfants fréquentaient auparavant. Au lendemain de sa prise de parole qui a suscité de vives critiques, Amélie Oudéa-Castéra a dit "regretter" ses propos qui "ont pu blesser certains enseignants de l'enseignement public".

Quels sont les "paquets d'heures" non remplacées dont parle la ministre ?

D'après un rapport de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) menée sur l'année 2020-2021, environ 8,8 % des heures de cours n'auraient pas été assurées, en moyenne, dans le second degré. "L'organisation du système scolaire amène aujourd'hui la perte d'environ 15 millions d'heures d'enseignement par l'incapacité du système à remplacer les professeurs absents", déclarait d'ailleurs l'ex-ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye, en 2022 au Monde. Dans un rapport publié en 2021, la Cour des comptes alertait sur les "difficultés tenant aux absences de courte durée" qui représentent près de 2,5 millions d'heures lors de l'année scolaire 2018-2019 dans le secondaire, "dont seules un peu plus de 500 000 sont remplacées". Quelles sont les origines du phénomène ? Trois raisons sont avancées.

La première cause serait le nombre important de postes non pourvus. Quelques jours après la dernière rentrée, en septembre 2023, au moins un professeur manquait dans la moitié des classes du secondaire, selon Ouest-France. La seconde raison pourrait être à cause des remplacements de longue durée de type congés maladie ou maternité. Enfin, les suppléances de courte durée, pour formation par exemple, sont avancées. Le ministère de l'Éducation assure qu'il fera une priorité du remplacement des enseignants. "Ce problème, nous en avons fait un combat, a estimé Amélie Oudéa-Castéra, samedi. En passant déjà de 5 à 15 % d'absences remplacées." Mais pour résoudre le problème, beaucoup estiment qu'il faudra revaloriser le nombre d'enseignants. " Près de 8 000 postes d'enseignants ont été supprimés dans le secondaire depuis 2017 ", déplore Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU.