Trop d'écrans pour les enfants ? Qui sont les experts de Macron qui vont fixer les recommandations ?

Mardi soir, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il souhaitait reprendre "le contrôle de nos écrans". Pour ce faire, le chef de l'État a convoqué un groupe d'experts qui devrait rendre ses préconisations fin mars.

"Nous déterminerons le bon usage des écrans pour les enfants en classe et en famille", a annoncé Emmanuel Macron, mardi soir face à la presse. Depuis l'Élysée, le président de la République a appelé à reprendre "le contrôle de nos écrans" qui, selon lui, "trop souvent enferment [les enfants] là où ils devraient libérer".

La semaine dernière, un groupe de dix experts "sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans" a été réuni. Co-présidée par Amine Benyamina, psychiatre-addictologue et chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, et la neurologue Servane Mouton, cette assemblée a déjà tenu une première réunion de travail.

Parmi les huit autres membres, on compte Jonathan Bernard et Grégoire Borst, respectivement épidémiologiste et psychologue. Deux expertes de l'éducation, Marie-Caroline Missir, directrice générale de Canopé (réseau de création et d'accompagnement pédagogiques de l'Éducation nationale) et Axelle Desaint, directrice du pôle éducation au numérique au sein du programme Internet sans crainte. Deux juristes, Florence G'sell et Célia Zolynski composent également le groupe. Enfin, deux experts du numérique complètent ce consortium d'experts. Il s'agit de Catherine Rolland, cheffe de projet du GameLab de l'École polytechnique, et de Grégory Veret, cofondateur de l'appli Xooloo, une application de coaching qui accompagne les enfants de moins 12 ans à utiliser leur premier smartphone de manière responsable.

À quoi s'attendre du travail de ces experts ?

Les dix professionnels ont déjà relevé "la diversité des approches" possibles, a confié un conseiller de l'Élysée au quotidien Ouest-France. Le travail des experts devra prendre la direction de quatre principaux axes. D'abord, faire émerger un constat sur l'impact des écrans sur la santé mentale et physique. Évaluer ensuite l'efficacité des dispositifs de régulation comme le contrôle parental. Puis, définir des recommandations concrètes sur l'utilisation des écrans. Enfin, le groupe proposera des outils numériques adaptés à tous les publics et selon les âges à valoriser.

Emmanuel Macron a annoncé mardi soir qu'"il y aura peut-être des interdictions [et] des restrictions" des écrans pour les enfants et les adolescents. Mais ces éventuelles mesures semblent difficiles à mettre en place tant que l'Union européenne ne s'empare pas également du dossier. Selon l'Élysée, "l'enjeu est moins d'interdire que d'émanciper et faire prendre conscience des enjeux". "Il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties", avait insisté le président de la République mardi soir.

Il est aussi peu probable que les propositions des experts aboutissent à la création d'une loi. Une proposition de loi "relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans", qui a été déposée en janvier 2023 par des députés Renaissance, préconisait déjà des obligations de messages de prévention sur les produits numériques et de limiter l'usage des outils numériques dans les écoles et établissements de petite enfance.