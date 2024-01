Attal face à Bardella : une consultation avant la confrontation des deux rivaux

Gabriel Attal poursuit les consultations des "forces vives du pays" et s'entretient avec Jordan Bardella, le président de Rassemblement nation présenté comme son rival direct, ce vendredi 19 janvier à Matignon.

Gabriel Attal reçoit Jordan Bardella à Matignon. La rencontre prévue ce vendredi 19 janvier, qui s'inscrit dans les consultations du Premier ministre avec les "forces vives du pays", est la première confrontation entre deux figures montantes de la politique. Comparés pour leur ascension rapide dans leur camp respectif et leur jeune âge, le Premier ministre et le président du Rassemblement national sont présentés comme des rivaux directs, dont le premier affrontement pourrait avoir lieu lors des élections européennes.

Le face-à-face des Européennes

Au menu des discussions entre le locataire de Matignon et l'un des leaders de l'opposition : des échanges sur le cap politique envisagé par Gabriel Attal en tant que chef de gouvernement. Le Premier ministre avait indiqué lors de sa passation de pouvoir vouloir poursuivre les échanges avec les forces de l'opposition entamés par sa prédécesseure Elisabeth Borne. Mais si l'invitation a été envoyée et acceptée par le poulain de Marine Le Pen, il parait difficile de voir le chef du gouvernement négocier avec la figure de l'extrême droite à l'avenir.

Au contraire, les deux hommes seraient impatients de se mesurer l'un à l'autre sur le plan politique, malgré une entente et une estime réciproque en privé rapportées par leurs proches selon Europe 1. Les premiers rings de Gabriel Attal et Jordan Bardella sont les sondages : le Premier ministre est en tête dans le classement des personnalités politiques les plus appréciées des Français, mais est suivi quelques places plus loin par le président de RN. Lequel fait la course des élections européennes en tête, loin devant le camp présidentiel. Le scrutin européen s'annonce comme un combat acharné entre les deux hommes, car si Jordan Bardella est en lice en tant que tête de liste, Gabriel Attal doit personnellement s'investir dans la campagne de la majorité selon plusieurs cadres de Renaissance : "La réalité, c'est que le vrai patron de la campagne sera le Premier ministre", a laissé échappé l'un d'eux à Politico.

Des profils à la fois similaires et opposés

La comparaison entre Gabriel Attal et Jordan Bardella semble s'imposer par le profil des deux hommes. Respectivement âgés de 34 et 28 ans, ils ont en quelques années gravi les échelons jusqu'à s'installer à la tête du gouvernement et à celle du premier parti d'opposition, devenant les héritiers d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Mais en dehors de leur jeunesse et de leur engagement politique récompensé, tout oppose les deux hommes. Gabriel Attal, né dans une famille bourgeoise, a grandi dans de très chics quartiers parisiens et a fait ses premiers pas en politique auprès de la gauche socialiste, tandis que Jordan Bardella a grandi dans un HLM de Seine-Saint-Denis et a décidé de s'engager très tôt auprès de Marine Le Pen.