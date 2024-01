Stéphane Bern dit pourquoi il a refusé un poste au gouvernement

L'animateur de France 3 a confirmé la rumeur selon laquelle Emmanuel Macron avait pensé à lui lors du remaniement. Mais il affirme avoir balayé la proposition.

Le nom de Stéphane Bern a circulé pendant le remaniement. La rumeur voulait que le célèbre animateur de l'émission "Secrets d'Histoire" soit pressenti pour devenir ministre de la Culture. C'est finalement Rachida Dati qui a hérité du poste de Rima Abdul-Malak. Mais Stéphane Bern a bien confirmé avoir été approché par Emmanuel Macron. Seulement, il affirme avoir catégoriquement refusé de rejoindre le gouvernement.

"On m'a proposé un poste, je ne peux pas vous dire lequel, mais un jour Emmanuel Macron m'a dit : 'Ça ne te dirait pas un poste dans le patrimoine ?'" A affirmé la vedette de France 3 lors d'un point presse, mercredi 17 janvier, selon Pure Médias. "J'ai dit 'Surtout pas'. Mon métier, c'est de faire de la télévision".

"On m'aurait démissionné au bout de cinq minutes"

"J'ai déçu beaucoup de monde, mais je n'avais aucune intention" de devenir ministre, a martelé Stéphane Bern. "Et quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. J'ai un métier que j'adore [...]. Je ne veux pas m'enfermer dans un bureau, à diriger un établissement public ou être dans un ministère. Je suis beaucoup plus utile, me semble-t-il, là où je suis".

"J'ai la liberté de faire des choses pour les autres, ce que je ne pourrais pas faire si j'acceptais un poste", remarque l'animateur, ironisant : "On m'aurait démissionné au bout de cinq minutes, j'aurais dit tout ce que je pense."