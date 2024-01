Les priorités politiques des Français ont beaucoup changé en 3 ans

Le pouvoir d'achat, l'insécurité et l'immigration sont montés en quelques années dans la liste des priorités, tandis que les enjeux purement économiques intéressent moins les Français.

Chaque fin d'année, Harris Interactive conduit un sondage sur les priorités politiques des Français. En 2023, 77% des sondés ont cité le pouvoir d'achat, en faisant la priorité N°1 de la population, devant la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. L'immigration arrive en 4ème position. Mais ces priorités sont loin d'être stables et leur ordre a rapidement varié en quelques années, en fonction des conjonctures et des agendas politiques, note un article de la Fondation Jean Jaurès.

Les débats sur la loi immigration ont fait monter le sujet

Prenons le pouvoir d'achat. En 2020, il arrivait à la 4ème place des priorités des Français. Depuis 2021 et la flambée de l'inflation, il figure tout en haut de la liste. Le sujet de l'immigration s'est lui aussi renforcé récemment dans les préoccupations. Encore en 2022, il s'agissait de la 7ème priorité des Français. Désormais, l'immigration figure à la 4ème place.

Ce soudain vif intérêt correspond en fait à l'omniprésence du sujet dans le débat public, du fait du projet de loi immigration voté en fin d'année : entre 2022 et 2023, la part des sondés qui citent l'immigration comme étant une priorité politique est passée de 45% à 55%.

La transition énergétique rétrograde

A l'inverse, des sujets comme la croissance économique et le chômage sont en baisse, à mesure que l'économie française se relance et que les chiffres de l'emploi s'améliorent. La transition énergétique dégringole à son tour en l'espace d'un an : 6ème priorité des Français en 2022, elle est rétrogradée à la 9ème place en 2023.