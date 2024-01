Olivier Dussopt peut-il espérer redevenir ministre ?

Relaxé cette semaine dans son procès pour favoritisme dans un marché public en 2009 lorsqu'il était maire d'Annonay, Olivier Dussopt voit son horizon s'éclaircir. De là à revenir dans le gouvernement ?

Après Éric Dupond-Moretti, Olivier Dussopt, jugé pour favoritisme alors qu'il occupait encore le poste de ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, a finalement été relaxé mercredi 17 janvier. "Après 3,5 ans de procédure, je suis heureux que mon innocence soit reconnue et que justice m'ait été rendue", a déclaré le principal intéressé sur X (ex-Twitter). Pour autant, celui qui était jugé pour favoritisme dans un marché public en 2009 alors qu'il était maire d'Annonay, en Ardèche, a dû céder sa place au gouvernement lors du dernier remaniement. Emmanuel Macron lui avait bien apporté son "soutien total" en février 2023 et avait même décidé de le maintenir dans le gouvernement malgré son affaire judiciaire, il n'empêche qu'il a été débarqué un an plus tard, avant même le verdict dans cette affaire.

Mais alors que le remaniement se fait cette fois-ci en deux, et qu'une nouvelle salve d'"élus" devraient se voir prochainement attribuer des postes de secrétaire d'État ou de ministre délégué, Olivier Dussopt a-t-il encore une chance de faire partie du gouvernement de Gabriel Attal ? Pour l'heure, le suspense reste entier. Mais après avoir été ministre, être nommé ministre délégué ou encore secrétaire d'État pourrait équivaloir à un pas en arrière dans son ascension au sein de la Macronie.

Pour autant, Olivier Dussopt est du genre discret et continuer à œuvrer pour le gouvernement tout en étant moins dans la lumière pourrait potentiellement ne pas lui être si désagréable que ça. D'autant que l'ex-socialiste a su, semble-t-il, se faire une place au fil des ans au sein de la Macronie, passant de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics (entre novembre 2017 et juillet 2020), à ministre délégué chargé des Comptes publics (juillet 2020 - mai 2022), puis ministre du Travail (de mai 2022 à janvier 2024). Seule certitude à ce stade, avec sa relaxe, le voici désormais libéré d'une épée de Damoclès qui pesait sur son avenir politique immédiat. Notons également qu'avec une Catherine Vautrin qui a hérité d'un ministère qui regroupe deux gros sujets importants aux yeux des Français, le Travail et la Santé, il y a fort à parier que des ministres délégués soient rapidement nommés en renfort. De quoi y voir un chemin tout tracé pour le grand retour d'Olivier Dussopt ? Réponse d'ici quelques jours...