Emmanuel Macron épate le Bundestag avec un discours en allemand

Le chef de l'Etat français a pris la parole en allemand pour rendre hommage à l'ancien ministre Wolfgang Schäuble lundi. Un geste qui a fait mouche dans l'audience.

Emmanuel Macron était invité au Bundestag lundi 22 janvier pour un hommage à l'ancien ministre des Finances Wolfgang Schäuble. L'homme, décédé en décembre à l'âge de 81 ans, avait émis le souhait que le président français, avec qui il avait de fréquents échanges, prenne la parole lors de la cérémonie de deuil au Parlement allemand, institution qu'il a présidée jusqu'en 2021. Pour l'occasion, Emmanuel Macron a souhaité marquer le coup en faisant un effort que peu de chef d'Etat avaient fait avant lui : parler en allemand.

Le président français a donc pris la parole pour un discours de 15 minutes, en grande partie en allemand. "L'Allemagne a perdu un homme d'État. L'Europe a perdu un pilier. La France a perdu un ami, a-t-il notamment déclaré. Son discours a tiré des larmes à la veuve du défunt, Ingeborg Schäuble, présente dans l'auditoire. Le dernier chef d'Etat français qui s'était ainsi exprimé en allemand était Charles de Gaulle, pour son discours à la jeunesse à Ludwigsburg en 1962.

"L'objectif était de surprendre les gens"

Pour préparer sa performance, Emmanuel Macron avait pu compter sur un professeur d'allemand attaché au ministère français des Affaires étrangères, Frank Groninger. Celui-ci a souligné auprès de Politico les très bonnes prédispositions du président pour la langue allemande, qu'il a étudiée dans ses lointaines années d'étude. "Nous avons pratiqué pendant environ une heure et demie hier, puis à nouveau ce matin pendant environ une heure avant le vol pour Berlin. Nous avons ensuite revu certains détails du discours à bord de l'avion", précise le professeur.

"L'objectif était de surprendre les gens", reconnait Franck Groninger. "Et l'idée était de faire la partie émotionnelle en allemand pour qu'elle soit encore plus forte et de vraiment montrer ce geste, que le président fait l'effort de prononcer le discours en allemand."