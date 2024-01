Combien gagnent les agriculteurs en France ?

Des agriculteurs se mobilisent dans tout le pays pour réclamer notamment les moyens de mieux se rémunérer. Mais quel est leur revenu moyen ?

La grogne des agriculteurs monte en France. Intempéries, prix des matières premières, nouvelles normes... les exploitants alertent sur une hausse des coûts de production qui les empêche de se rémunérer décemment. Quel revenu touchent-ils en moyenne ? Les situations sont en réalité très variables d'un type d'exploitation à l'autre, comme le pointe BFMTV. D'autant que la grande majorité des agriculteurs ont un statut de travailleur indépendant et fixent eux-mêmes leur revenu.

Un premier indicateur des rémunérations agricoles est le revenu courant avant impôts (RCAI) par équivalent temps plein non salarié, fourni par le service statistique du ministère de l'Agriculture (Agreste) : en 2022, le RCAI annuel moyen des agriculteurs s'élevait à 56 014 euros. Ce chiffre comprend le résultat d'exploitation, le résultat financier avant déduction des cotisations sociales mais aussi les aides et subventions perçues par l'exploitant.

70% du revenu courant provient des subventions

Ce RCAI permet de se rendre compte des importantes disparités d'une exploitation à une autre : ainsi, en 2022, il s'élevait à 125 409 euros de moyenne pour les éleveurs porcins, mais à seulement 19 819 euros pour les éleveurs ovins et caprins. Par ailleurs, 92% des exploitants touchaient des aides nationales et européennes, qui constituaient en moyenne plus de 70% de ce revenu courant avant impôt.

Mais le RCAI ne reflète pas exactement le revenu d'un agriculteur car une partie de ce chiffre est souvent réinvestie dans l'exploitation. Pour mieux évaluer les rémunérations des exploitants, l'Insee fournit donc des données sur le revenu disponible des ménages agricoles sur l'année 2018. En moyenne, les ménages agricoles déclaraient 52 400 euros de revenu disponible sur l'année. Cependant, seulement un tiers de ce chiffre provenait de l'activité agricole. Le reste était tiré des revenus salariés du conjoint ou d'une activité salariée non agricole cumulée par l'exploitant.