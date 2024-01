Oudéa-Castéra virée la semaine prochaine ? Ce n'est pas exclu

Les gaffes et polémiques successives autour de la nouvelle ministre de l'Education agacent l'exécutif. Macron va-t-il l'écarter du gouvernement ?

En moins de deux semaines à la tête du ministère de l'Education nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a enchaîné les boulettes et les controverses. Depuis ses déclarations du 12 janvier sur le "paquet d'heures" non remplacées à l'école publique Littré, jusqu'à la publication ce mardi 23 janvier d'un rapport à charge de la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives, l'ancienne tenniswoman emporte le gouvernement dans un tourbillon de polémiques. Au point d'en être bientôt écartée ?

Un départ à la faveur de la 2e phase du remaniement ?

"La première semaine du gouvernement Attal I est un fiasco", commente un cadre de la majorité présidentielle auprès du JDD. La nomination d'Amélie Oudéa-Castéra y est pour beaucoup. Emmanuel Macron envisage-t-il de réclamer le départ de la ministre de l'Education nationale et des Sports ? "Il pourrait profiter de la deuxième vague de nominations du remaniement" pour s'en séparer, avance un interlocuteur du chef de l'Etat auprès de Politico. Cependant, le chef de l'Etat "n'aime pas agir sous pression", remarque cette même source.

Des polémiques en chaîne

Le première controverse autour d'Amélie Oudéa-Castéra concernait la scolarisation de ses enfants à l'école privée catholique parisienne Stanislas, établissement épinglé par le ministère de l'Education pour ses discours réactionnaires. La ministre a ajouté de l'huile sur le feu en expliquant ce choix par le "paquet d'heures" non remplacées à l'école publique Littré, où son fils aîné avait été scolarisé six mois. Des déclarations finalement contredites par le personnel de l'établissement. Quelques jours plus tard, Médiapart dévoilait que le fils de la ministre avait profité d'un contournement de la plateforme Parcoursup pour intégrer une classe préparatoire du lycée Stanislas.

Amélie Oudéa-Castéra est désormais épinglée par un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives, pour ses activités passées comme directrice générale de la Fédération Française de Tennis puis comme ministre des Sports.