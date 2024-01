Hommage aux Français tués par le Hamas : Mathilde Panot (LFI) sera présente

La présidente des députés LFI a fait savoir qu'elle se rendrait, au nom de son parti, à l'hommage organisé le 7 février aux Invalides.

Mathilde Panot sait sans doute que sa présence à l'hommage sera très commenté, mais il s'agit pour l'élue d'apporter des éclaircissements sur la position de son parti sur la guerre menée entre le Hamas et Israël depuis le 7 octobre. Emmanuel Macron a annoncé qu'une cérémonie serait organisée le 7 février au monument pour les victimes du terrorisme, situé sur l'esplanade des Invalides à Paris, pour saluer la mémoire des 41 Français tués dans l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre.

"Je serai présente (…) et j'ai demandé qu'il soit rendu un hommage à l'ensemble des victimes françaises de cette guerre au Proche-Orient ", a indiqué Mathilde Panot en conférence de presse, à la mi-journée, ce mardi. Et d'ajouter : "Je crois qu'il faut rendre hommage aux Franco-Israéliens et aux Franco-Palestiniens qui sont morts, que ce soit dans les crimes de guerre commis par le Hamas ou dans les crimes de guerre commis par Netanyahou".

Emmanuel Macron a rappelé la semaine dernière en conférence de presse que l'attentat commis par le Hamas le 7 octobre était "l'acte terroriste le plus meurtrier [pour des Français] depuis Nice". Le chef de l'Etat a aussi indiqué que trois otages étaient encore détenus par le Hamas. "Nous nous battons pied à pied avec les autorités israéliennes, avec le Qatar, qui a un rôle décisif en la matière, avec plusieurs autres collègues, pour les libérer. Nous ne lâchons rien", a-t-il ajouté.