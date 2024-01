Le RN profite de la colère des agriculteurs pour collecter des données personnelles

Le Rassemblement national a lancé une pétition de soutien aux agriculteurs mardi. Un stratagème à la limite du légal qui lui permet en réalité de collecter des adresses e-mail.

"Contre l'Europe de Macron : soutien à nos agriculteurs !" C'est le titre de la pétition lancée sur le site du Rassemblement national et relayée sur les réseaux sociaux par le parti mardi 23 janvier. Dans la lignée de la visite de Jordan Bardella aux agriculteurs de Gironde le weekend dernier, le RN continue de faire campagne sur la colère du monde rural, à cinq mois des élections européennes. Mais surtout, cette pétition lui permet de récolter des données personnelles, au mépris du RGPD, selon BFMTV.

Ainsi, les signataires de la pétition doivent renseigner leur nom, prénom et leur adresse mail pour que leur signature soit prise en compte. Or, aucune demande de validation ne leur est ensuite envoyée par mail. La seule utilité de leur adresse est donc d'être enregistrée dans les bases de données du RN. De plus, il leur faut cocher une case indiquant : "En cliquant, j'accepte que les informations enregistrées soient réservées à l'usage exclusif du RN".

"C'est un détournement de finalité", signale Alexandre Archambault, avocat spécialisé en droit numérique, à BFMTV, "car consentir à communiquer ses données pour une pétition ne signifie nullement consentir à être dans le fichier d'un parti politique". Le règlement général européen en matière de protection numérique (RGPD) impose en effet que deux cases soient proposées aux utilisateurs : une pour valider la signature et une seconde pour accepter ou non le traitement de ses données personnelles.