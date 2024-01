Les Français soutiennent-ils la gronde des agriculteurs ?

Alors que les mobilisations d'agriculteurs se multiplient dans toute la France, les manifestants bénéficie du soutien de la population.

Les manifestations d'agriculteurs continuent ce mercredi 24 janvier et s'intensifient. Après l'émoi qu'a suscité le décès d'une agricultrice et sa fille suite à une collision avec une voiture sur un rond point dans l'Ariège, le mouvement ne faiblit pas et prend de l'ampleur. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a en effet annoncé ce matin sur France 2 des actions dans environ 85 départements d'ici à vendredi.

Les Français redoutent-ils un blocage du pays ? L'entreprise de sondage Toluna Harris Interactive a réalisé mardi un sondage en ligne en partenariat avec RTL pour prendre le pouls des Français et mesurer leurs ressentis vis-à-vis de ce mouvement d'ampleur très médiatisé. Le sondage a été effectué auprès de 1029 personnes majeures.

Le sondage révèle que parmi les personnes interrogées, 82% d'entre elles soutiennent le mouvement des agriculteurs. Comme le précise le sondeur, "ce niveau de soutien se trouve partagé auprès de l'ensemble des sensibilités politiques ainsi que par les Français habitant en zone rurale comme ceux des centres villes." Même chose pour les revendications avancées par les agriculteurs, 92% des participants déclarent qu'ils comprennent les raisons de manifester du secteur agricole. Et 60% des personnes interrogées seraient même prêtes à payer plus cher les produits des agriculteurs français afin que ces derniers soient mieux rémunérés.

Le sondage ajoute que le soutien des Français envers la cause des agriculteurs est plus élevé qu'il ne l'était pour le mouvement des gilets jaunes à ses débuts en 2018 qui obtenait le soutien de 72% de la population, selon un autre sondage de Toluna Harris Interactive.

Les Français semblent cependant un peu moins sévères avec le gouvernement actuel que lors du mouvement des gilets jaunes. En effet, le sondage révèle que "8 Français sur 10 estiment que le gouvernement n'est pas à la hauteur de la situation". Alors qu'en 2018, 90% se déclarait peu confiants envers le gouvernement. Alors que "7 Français sur 10 déclarent approuver les blocages de routes et d'autoroutes" ils sont aussi majoritairement opposés à l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin aux blocages.