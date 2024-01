Paris encerclée par les agriculteurs, le blocage toujours envisagé

La colère des agriculteurs continue à prendre de l'ampleur, vendredi 26 janvier. La FDSEA et les Jeunes agriculteurs appellent au "blocus de Paris" dès 14 heures.

La colère des agriculteurs continue de gronder. Ce vendredi 26 janvier, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs annoncent 5 barrages autour de Paris dès 14 heures afin de bloquer tous les grands axes franciliens. Les actions sont prévues notamment au péage de Buchelay, sur l'A10-A11 au péage de Saint-Arnoult, et sur la RN14 à Villeneuve-Saint-Martin. L'autoroute A1, qui relie la capitale au nord de l'Europe, est déjà fermée dans les deux sens depuis ce vendredi matin. A Meaux, en Seine-et-Marne, 70 agriculteurs sont venus avec 40 tracteurs dès 7 heures du matin.

La FDSEA affirme par ailleurs que l'objectif n'est pas d'investir Paris. "On n'a pas l'intention d'aller dans la capitale", selon Cyrille Milard, président de la FDSEA de Seine-et-Marne, mais plutôt de "bloquer les grands axes routiers, toutes les autoroutes en périphérie de Paris. Ça sera déjà le cas sur un certain nombre d'autoroutes, plutôt à l'ouest de l'Île-de-France", a-t-il expliqué. Une position qui a évolué ces derniers jours. Mercredi 24 janvier, Cyrille Milard assurait vouloir "plutôt faire de la communication. Mais dans 10 jours, si le gouvernement ne nous a pas donné de réponses claires et précises (...) on bloquera toute l'Île-de-France".

Bloquer Paris ce week-end "fait partie des options"

Les agriculteurs l'affirment : la suite de leurs actions dépendra des annonces du Premier ministre Gabriel Attal, prévues ce vendredi. Selon Samuel Vandaele, secrétaire général de la FDSEA77, "après les annonces du gouvernement de ce vendredi soir, le compte n'y sera pas. Nous sommes près pour un deuxième round". Bloquer paris "fait partie des options, mais normalement il n'y aura pas de notre côté d'opération coup de poing ce week-end...a priori", a précisé Samuel Vandaele.

"Tout dépendra de la manière dont les réponses sont formulées. Nous n'excluons aucune option. On veut occuper le terrain mais Paris n'est pas le lieu de vie des agriculteurs. S'il y avait une forme de mépris, d'incapacité à répondre aux questions, les choses pourraient évoluer. À ce stade, ce qui compte, c'est d'occuper le terrain pour montrer que partout en France la colère est là, et d'obtenir rapidement des réponses" a-t-il indiqué dans l'émission les 4V sur France 2.

"L'objectif, ce n'est pas d'emmerder les Français, c'est d'obtenir des résultats rapides parce que les agriculteurs se sentent aujourd'hui atteints dans leur liberté d'entreprendre, dans la manière de faire leur métier au quotidien. Le cumul administratif, les contrôles, le normatif... tout ça, ce n'est plus tenable" a concédé Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA mercredi 24 janvier sur franceinfo à quelques heures de la publication d'une liste précise de revendications.

Le Salon de l'Agriculture et Rungis menacés ?

Le blocage de Rungis, plus grand marché agricole du monde, "revient souvent dans nos têtes", affirme ce vendredi matin Véronique Le Floc'h, présidente de la coordination rurale. Elle a également rappelé que "le Salon de l'agriculture pourrait aussi être bloqué." Mercredi 24 janvier sur BFMTV , la syndicaliste estimait déjà que le salon "pourrait avoir chaud" cette année. Pour rappel, il se tiendra du 24 février au 3 mars à Paris. Véronique Le Floc'h n'a pas hésité à mettre en cause l'action des politiques : "il y a une échéance et je pense que tous nos politiques doivent en être conscients. Si aucune réponse n'est apportée rapidement, ils savent très bien que le Salon de l'Agriculture pourrait avoir chaud". "Que nos politiques se réveillent !" a-t-elle également lancé. "On est prêts à monter à Paris, boycotter le Salon de l'Agriculture, paralyser la capitale avec nos tracteurs" lançait déjà Jérôme Bayle, éleveur bovin et devenu l'un des leaders du mouvement ce lundi. Actuellement, aucun syndicat agricole majoritaire n'a appelé au boycott de l'évènement.