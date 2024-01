LFI dit non à l'Ukraine dans l'Union européenne

L'eurodéputée Manon Aubry a redit l'opposition de La France insoumise à l'adhésion de l'Ukraine, en raison de la "concurrence déloyale" que celle-ci créerait sur le marché agricole européen.

Le "problème de cette Union européenne, c'est la concurrence déloyale", a martelé Manon Aubry sur le plateau d'Europe 1, mercredi 24 janvier. L'eurodéputée de La France insoumise réagissait à la colère des agriculteurs en pointant les importations de denrées produites à bas coût à l'extérieur de l'UE. Elle en a profité pour rappeler l'opposition de son parti à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union, en raison de la concurrence que celle-ci créerait avec les produits agricoles français.

"Les importations de poulets et d'œufs ont été multipliées par deux depuis l'Ukraine, alors que le coût de production, il est 75% inférieur" à celui de la France, a pointé Manon Aubry. "Et c'est pour ça que nous, on s'opposera à ce que l'Ukraine entre dans l'Union européenne, sinon ça rendra vulnérables nos agriculteurs."

"Pas réaliste"

L'eurodéputée insoumise avait déjà dit son opposition à l'adhésion de l'Ukraine en décembre : "Qui pense sérieusement qu'on peut faire entrer un pays en guerre au sein de l'Union européenne ? Ce n'est absolument pas réaliste", déclarait-elle alors sur France 24. "Les Ukrainiens ont besoin d'un soutien financier, d'un soutien militaire, et ça, il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour l'obtenir", affirmait-elle encore.

En 2022, peu après le début de l'invasion russe, La France insoumise s'était montrée favorable à ce que l'Ukraine obtienne le statut d'Etat-candidat à l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon avait salué en juin 2022 "une démarche un peu symbolique pour dire aux Russes 'on ne lâchera pas l'Ukraine, l'Ukraine est des nôtres'". Mais déjà, le chef des Insoumis avait prévenu qu'il ne voterait "aucune nouvelle adhésion à l'Union européenne sans harmonisation sociale".