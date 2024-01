"Le Pen règne sur la France" : la presse britannique rude avec Macron

L'hebdomadaire britannique "The Spectator" décrit une France divisée entre une minorité parisienne incarnée par Emmanuel Macron et une périphérie acquise au Rassemblement national.

Le remaniement ministériel du 11 janvier n'est pas passé inaperçu à l'étranger. Plus précisément, une caractéristique du nouveau gouvernement nommé par Emmanuel Macron a frappé l'hebdomadaire britannique The Spectator : "Dix de ses 15 ministres sont originaires de la capitale, alors que l'Île-de-France représente 18 % de la population." Pour le média conservateur, ce gouvernement "parisien" signe un échec d'Emmanuel Macron face à la montée de Marine le Pen, "championne autoproclamée des 'petites gens'" et de la "France Périphérique".

Si bien qu'aux yeux du média, "Macron gouverne à Paris, mais Le Pen règne sur la France". L'hebdomadaire rappelle que la députée du Rassemblement national capitalise le meilleur indice de confiance de la classe politique (39%) en ce début d'année, loin devant le président de la République (24%). Marine Le Pen, selon The Spectator, séduit les français des provinces, préoccupés par "la baisse de leur niveau de vie, le système de santé défaillant et la réticence de la République à sévir contre les criminels".

A l'inverse, affirme le média, "Macron n'a jamais caché son dédain pour la France périphérique – peut-être parce qu'il a grandi dans une telle région (à Amiens) et la familiarité n'engendre-t-elle pas le mépris ?" Ironisant sur l'ordre donné par le chef de l'Etat à ses nouveaux ministres d'être des "révolutionnaires", The Spectator décrit ces derniers comme "des bureaucrates, des chanceliers et des béni-oui-oui." A l'inverse, peut-on lire, "les révolutionnaires sont en province, les électeurs qui renoncent aux promesses non tenues des présidents centristes successifs et se tournent vers un parti qui, selon eux, va enfin rompre avec l'élite parisienne."