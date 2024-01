Crise des agriculteurs : ce que compte annoncer le gouvernement ce vendredi

Le Premier ministre, Gabriel Attal, devrait annoncer une première série de mesures ce vendredi afin d'apporter des réponses à la colère des agriculteurs.

La mobilisation des agriculteurs qui dure depuis maintenant une semaine continue de s'intensifier et se multiplie dans toute la France. Les blocages se rapprochent de Paris, comme l'avaient annoncé les agriculteurs en colère dès le début de la mobilisation. De nouvelles actions ont lieu ce jeudi matin en région parisienne, dans l'Essonne et dans les Yvelines. Face aux pressions exercées sur le gouvernement, le Premier ministre, Gabriel Attal, a réuni ce jeudi 25 janvier matin les ministres de l'agriculture, de la transition écologique et de l'économie. Le gouvernement aborde officiellement le "sujet de la situation agricole et des réponses qui peuvent être apportées".

Ce jeudi, Europe 1, manifestement bien informé, annonce que le Premier ministre devrait dévoiler une première série de mesures vendredi 26 janvier dans l'après-midi. Ces annonces devraient avoir lieu alors que le Premier ministre est attendu ce vendredi sur le terrain auprès d'agriculteurs. Selon les informations recueillies par le média, les gouvernement envisage diverses possibilités telles que "des aides à la trésorerie, un allégement des contraintes administratives, ou encore des compensations à la hausse prévue de la taxation du gazole non routier, voire son abandon pur et simple". Un proche de M. Attal déclare à Europe 1 "qu'absolument rien n'est exclu. Il faut frapper fort. Ce que vit le monde agricole est inacceptable".

Au cours des derniers jours, le Premier ministre s'est entretenu avec de nombreux représentants syndicaux du milieu agricole. Mercredi soir, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont adressé au gouvernement une liste détaillée de 24 revendications et insiste sur la nécessité d' "aider immédiatement les secteurs les plus en crise : viticulture et agriculture biologique". Parmi les revendications avancées, les syndicats réclament le "respect absolu des lois Egalim" datant de 2018 et 2020 portant sur le partage de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire française.

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a également demandé une aide financière d'urgence de "50 à 100 millions d'euros". Selon un proche de Gabriel Attal, ce dernier serait "globalement raccord" avec les syndicats et assure que "les échanges ont été très bons".