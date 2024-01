Entre les écolos et les agriculteurs, l'impossible réconciliation ?

Mal vu par une partie du secteur agricole, le parti écologiste tente de renouer le dialogue avec les agriculteurs, qui dénoncent une accumulation de normes environnementales.

Les agriculteurs et les écologistes peuvent-ils encore s'entendre alors que la crise éclate dans le secteur agricole ? Les élus d'Europe-Ecologie-Les Verts ont mis plus de temps à s'emparer du sujet que les autres forces politiques, la majorité présidentielle et le Rassemblement national en tête. Lesquels n'ont pas manqué d'insister sur la déconnexion entre les normes environnementales prônées par les écologistes et la réalité des agriculteurs, étouffés par le mille-feuilles de normes écologiques et administratives générées par la législation française et le Parlement européen. Mais c'est là "un danger dans lequel certains essayent de nous entraîner, qui consiste à opposer les agriculteurs et les écologistes", a signalé Marie Toussaint, tête de liste des écologistes aux élections européennes, sur BFMTV.

"Arrêter la transition écologique serait une erreur pour le agriculteurs"

Les élus EELV sont décidés à revenir dans les échanges avec les agriculteurs pour ne pas laisser la place au gouvernement ou aux extrêmes. Ils sont décidés, aussi, à gommer l'étiquette d'écolos citadins qui "méprisent les agriculteurs que certaines forces politiques leurs collent, selon David Cormand, secrétaire national du parti qui s'est exprimé dans Libération : "Les agriculteurs ne vont pas bien et vivent mal les propositions des écologistes qu'ils prennent comme des agressions. [...] Alors qu'on cherche à rendre leur activité plus vivable et plus durable. [...] On est un peu les seuls à le faire..."

L'objectif ? Démontrer que l'avenir de l'agriculture va de paire avec l'écologie : "L'agriculture n'a pas d'avenir sans transition écologique, nos destins sont liés. Il y a eu beaucoup de préjugés entre les agriculteurs et les écologistes, on a le devoir de se parler davantage", a lancé Marie Toussaint lors d'une conférence de presse au siège d'EELV, le 24 janvier.

La députée européenne propose aux agriculteurs un plan en trois points : l'annulation de la dette des agriculteurs pour partir sur de nouvelles bases ; la promesse d'une visibilité des revenus sur trois ans ; et la fin des accords de libre-échange qui entraînent une concurrence déloyale avec les produits importés. Cette dernière mesure répond effectivement à l'une des principales raisons de la colère des agriculteurs qui se plaignent d'être étouffés par les normes tout en étant mis en concurrence face à des produits nettement moins contrôlés sur le plan environnementale et de fait moins chers. Mais quid des autres points de tension sur la réduction obligatoire de l'usage de pesticides sans proposition de solutions alternatives ? Ou encore sur la "trajectoire de décroissance de l'ordre de 15%" du Pacte vert européen fustigé par la FNSEA ?

EELV renvoie la faute au gouvernement

Accusé d'être la bête noire de l'écologie et de s'opposer régulièrement aux projets défendus par le secteur agricole au nom de l'écologie et de la lutte contre le réchauffement climatique, le parti EELV nie toute responsabilité dans les politiques agricoles actuelles. "Ce n'est pas nous qui élaborons les politiques agricoles actuelles !" a ainsi lâché député européen David Cormand auprès du Monde qui rappelle que le parti est absent du gouvernement depuis plusieurs années et plutôt éloigné des revendications de la FNSEA, premier syndicat agricole en France. D'autres membres du parti renvoient explicitement la faute au camp présidentiel : "Les responsables de cette crise sont au gouvernement : c'est leur inaction et leurs politiques toujours plus libérales qui ont conduit à cette situation", ont glissé des proches du maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, à Libération. Dans les rangs des Jeunes Ecologistes on va jusqu'à dénoncer "Renaissance qui précarise [les agriculteurs] depuis des années".

Des dissidences tenaces, et des rancœurs ?

L'opération des écologiste pour se faire entendre et convaincre les agriculteurs qu'ils ont un objectif commun est lancée. Mais les relations seront difficiles à apaiser tant les positions des écologistes et des agriculteurs sont opposées sur certaines mesures. La fin de l'exonération fiscale du gazole non routier souhaitée par les exploitants agricoles et qui crispe les élus écolos, ou encore les projets de mégabassines soutenus par les agriculteurs mais décriés par les écologistes, au point de soutenir l'installation de ZAD pour certains, en sont des exemples.

Quelques élus ont d'ailleurs mis en parallèle les mobilisations des agriculteurs et les manifestations de militants écologistes parfois qualifiés d'"écoterroristes". Yannick Jadot s'est indigné d'un double standard entre les deux mouvements estimant sur Public Sénat que si des des militants écolos faisaient "le millième de ce qui se passe aujourd'hui", ils seraient "en prison et condamnés".