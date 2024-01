Ciblé par les agriculteurs, Leclerc "espère" que l'inflation leur a été "utile"

Les agriculteurs ciblent entre autres la grande distribution et notamment les enseignes E.Leclerc, les accusant de privilégier des produits étrangers. Michel-Edouard Leclerc, président du groupe, affirme respecter scrupuleusement la loi EGalim.

Parmi les cibles du mouvement des agriculteurs figure en bonne place les enseignes liées à la grande distribution. Les magasins Leclerc sont plus particulièrement visés, plusieurs actions ont été menées contre la marque dans le but de vérifier la provenance des produits vendus. Une plateforme logistique du groupe a également été bloquée, jeudi 25 janvier. Le monde agricole reproche à Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique de l'enseigne, de privilégier des produits étrangers, dont les coûts seraient plus avantageux.

Selon le vice-président des Jeunes Agricoles de l'Aude Jérôme Barthès, c'est Michel-Edouard Leclerc qui "prend" la marge sur les produits agricoles, et non "les agriculteurs". Il dénonce "des produits étrangers qui viennent d'Irlande, et sont vendus à des prix moindres que les nôtres". "On veut faire pression sur Michel-Edouard Leclerc qui fait de la fausse communication", défend Jérôme Barthès.

Michel-Edouard Leclerc se défend

Michel-Edouard Leclerc s'est défendu sur le plateau d'"Esprit d'entreprise" du Figaro, vendredi 26 janvier. Le président du comité stratégique affirme respecter scrupuleusement la loi Egalim. Attaqué sur ses prix, dans un contexte d'inflation Dans un contexte d'inflation contre laquelle il est parti en campagne, le président d'E.Leclerc "espère" que les "21% d'inflation qu'ont bien connus les consommateurs [...] a profité à l'agriculture". "Et si ce n'est pas le cas, il faut évidemment des commissions d'enquête qui viennent regarder chez les uns et chez les autres où est passé cet argent", défend-il. Michel-Edouard Leclerc indique pour sa part "ne pas avoir connaissance d'un contentieux" et dit prévoir "une moindre inflation sans attenter au revenu agricole" dans ses magasins. "Nous n'avons pas le droit de négocier la matière agricole", a encore justifié le patron de Leclerc confiant par ailleurs avoir "des doutes sur la manière dont fonctionnent certaines coopératives agricoles ou certains industriels".