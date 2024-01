Les agriculteurs tentés par l'extrême droite ?

Avec les élections européennes qui se profilent, la colère des agriculteurs, réputés pour être des électeurs assidus, est prise très au sérieux par les différents partis. Mais pour qui votent-ils ?

La colère gronde chez les agriculteurs. Depuis une dizaine de jours, les mobilisations se multiplient, s'intensifient, s'étendent. Et les annonces de Gabriel Attal vendredi n'auront pas réussi à calmer tous les esprits. Pourtant, le gouvernement s'est plié en quatre pour parvenir à proposer rapidement un certain nombre de mesures concrètes. Le Premier ministre a reçu les acteurs du monde agricole à tour de bras cette semaine. En parallèle, l'exécutif a su faire preuve d'une mansuétude à peine croyable face à la violence de certains manifestants, préférant, semble-t-il, pour cette fois, parler de "compassion". Le charme du tracteur y serait-il pour quelque chose ?

À quatre mois des élections européennes, tout combat fut-il médiatique doit être pris au sérieux par n'importe quel candidat digne de ce nom. Mais à l'heure où l'abstention gagne du terrain à chaque élection, la cause des agriculteurs, qui représentent tout de même 6 à 8% du corps électoral, selon Le Parisien, et sont, qui plus est, considérés comme des électeurs particulièrement assidus, est prise très au sérieux par les politiques. "95% des agriculteurs vont voter, s'ils n'y vont pas, c'est qu'ils ont dû se casser une jambe !" confirme au quotidien de la capitale Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA. C'est dire !

Une percée de l'extrême droite depuis quinze ans

Fait non négligeable également, le Rassemblement national, mené par Jordan Bardella, domine clairement la course dans les intentions de vote pour la prochaine échéance, avec 10 points de plus que la liste du camp présidentiel, selon le sondage YouGov du HuffPost. Et c'est bien entre ces deux camps que les voix des agriculteurs pourraient être amenées à se dispatcher. Historiquement, les agriculteurs roulent à droite. Aux dernières élections présidentielles, la gauche n'a d'ailleurs collecté que 16% de leurs voix, relaie encore Le Parisien. Gaullistes, chiraquiens, puis principalement UMPistes entre 2000 et 2010, le vote agricole s'est ensuite divisé ces dernières années, mais en restant toujours à droite. Selon une enquête du Cevipof, en 2017, Emmanuel Macron et François Fillon s'étaient tous les deux octroyés 20% des voix agricoles.

L'arrivée de Julien Denormandie au ministère de l'Agriculture aura permis au président de conquérir davantage encore le cœur des agriculteurs. En témoigne ainsi un sondage Ifop réalisé pour la FNSEA en mars 2022. Candidat à sa réélection, Emmanuel Macron y recueillait alors un tiers des intentions de vote, en tête devant Valérie Pécresse et ses 10%. Éric Zemmour, de son côté, faisait mieux que la candidate LR avec 12,5%. Mais c'est surtout Marine Le Pen, en embuscade, avec 18,5% des intentions de vote qui semblait faire une véritable percée. Pour expliquer cela plusieurs facteurs. Le Rassemblement national "s'est européisé" et "ne veut plus sortir de l'Europe", analyse pour Le Parisien le président (ex-LR) de la Corrèze, Pascal Coste. Or, pendant longtemps, les agriculteurs avaient davantage peur du Frexit qu'ils n'étaient en colère contre l'Europe. De plus, les thématiques affectionnées par le RN, telles que l'insécurité ou l'écologie "punitive", parlent beaucoup à cet électorat. Un détail qui n'aura d'ailleurs pas échappé au président du Rassemblement national. Ces dernières semaines, Jordan Bardella a multiplié les déplacements en campagne, au plus près des agriculteurs.