35% des Français sont prêts à payer plus cher pour mieux rémunérer les agriculteurs

Un Français sur deux voudrait payer plus cher les produits alimentaires pour assurer de meilleurs revenus aux agriculteurs, mais ne peut pas se le permettre financièrement, selon un sondage.

La colère des agriculteurs suscite toute la compassion des Françaises et des Français. A en croire un sondage Elabe pour BFMTV, 94% des personnes interrogées reconnaissent que le secteur agricole est en difficultés. La solidarité avec le mouvement est donc quasi unanime au sein de la population. Pour autant, sommes-nous prêts à voir les prix des produits alimentaires augmenter pour permettre aux agriculteurs de mieux se rémunérer ? C'est une autre affaire.

Des prix plus élevés en grande surface, est-ce envisageable ?

Mis sous pression par la grande distribution, qui cherche à afficher des prix accrocheurs en rayon, de nombreux agriculteurs sont contraints à vendre leur production à des tarifs si bas qu'ils ne leur permettent pas de se dégager une rémunération suffisante. C'est ce qui amène de nombreuses exploitations à dépendre largement des aides, principalement de l'Union européenne. Pour garantir de meilleurs revenus aux exploitants, il faudrait donc envisager des prix plus élevés en grande surface.

35% des personnes sondées par Elabe se disent prêtes à payer plus cher leurs courses alimentaires si cela améliore les conditions des agriculteurs. Mais pour une petite majorité de Françaises et de Français, ce n'est pas envisageable. Ainsi, 53% des personnes sondées déclarent qu'elles aimeraient pouvoir payer plus cher pour mieux rémunérer les agriculteurs, mais ne peuvent pas se le permettre financièrement.