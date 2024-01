Entre Attal et la FNSEA, des tensions en réunions

Les premières tensions entre Gabriel Attal et le président de la FNSEA Arnaud Rousseau sont apparues avant même que le Premier ministre ne se rendre en Haute-Garonne, vendredi dernier, pour annoncer sa série de mesures.

Les relations sont pour le moins tendues entre Gabriel Attal, et le président de la FNSEA Arnaud Rousseau. Pourtant, les annonces du Premier ministre lors de son passage en Occitanie, vendredi dernier ont semblé convaincre le leader du mouvement présent sur place, Jérôme Bayle. Preuve en est, le barrage de l'autoroute A64 a été levé dans la soirée. Mais en coulisse, les relations entre Gabriel Attal et Arnaud Rousseau semblent délicates. Le Premier ministre n'aurait pas du tout apprécié le comportement du président de la FNSEA, vendredi soir, à la suite des annonces. Explications.

Gabriel Attal regrette un geste "déplacé" du président de la FNSEA

À la suite d'un discours jugé réussi en coulisses, notamment par le chef de l'État, le retour de Gabriel Attal à Paris fut irritant. Dans la foulée des annonces depuis une exploitation de la Haute Garonne, sur TF1, Arnaud Rousseau annonçait lui être prêt à venir le rencontrer à Matignon dès le lendemain pour discuter des mesures. "Gabriel Attal a peu apprécié cette manière de faire. Il juge que lui demander ainsi un rendez-vous sur un plateau télé, sans le prévenir au préalable, est déplacé" rapporte La Tribune. Une réunion aura finalement lieu le lendemain, "entre bras droits" selon le journal.

Mais ce n'est pas tout. Déjà, plus tôt dans la journée, un premier échange entre Attal et Rousseau ne se serait pas très bien passé, au sujet des mesures qui allaient être dévoilées en fin d'après-midi. Les deux hommes étaient en désaccord sur la question des phytosanitaires. L'impression pour le Premier ministre que le leader syndical souhaitait un peu trop prendre les devants dans les débats.

D'autant plus que sur ce sujet, le gouvernement avait déjà affirmé une position claire et stricte, il ne bougerait pas. "Cela l'incitera encore plus à mettre en scène, en Haute-Garonne, son pas de deux avec Jérôme Bayle". En effet, le Premier ministre et Jérôme Bayle sont apparus relativement détendus lors de leur rencontre vendredi dernier. Une poignée de main franche, de larges sourires et de longues discussions avant que Gabriel Attal ne prenne la parole publiquement, devant les médias.