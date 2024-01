De nouvelles annonces capables de répondre aux revendications des agriculteurs ?

De nouvelles mesures du gouvernement censées répondre aux revendications des agriculteurs sont attendues ce mardi 30 janvier, après de premières annonces de Gabriel Attal jugées décevantes.

Deuxième tentative du gouvernement pour satisfaire les agriculteurs en colère. Une nouvelle salve d'annonces, promise par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, est attendue ce mardi 30 janvier après plus d'une semaine de mobilisation du secteur agricole. Les syndicats comme les agriculteurs attendent beaucoup de ces nouvelles mesures après les premières annonces faites par Gabriel Attal le vendredi 26 janvier, depuis une ferme de Haute-Garonne, et jugées décevantes. La fin de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR), les mesures de simplifications immédiates, l'accélération du versement des aides d'urgence ou encore le déblocage d'un fonds de 50 millions d'euros pour le bio ne sont que des "mesurettes" pour la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, qui attend plus du gouvernement.

Une longue réunion entre Attal et les syndicats agricoles

Les présidents de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ont été reçus, pour la deuxième fois, à Matignon lundi soir. Une entrevue qui s'est prolongée jusqu'à tard dans la soirée et à l'issue de laquelle ni les syndicalistes, ni le Premier ministre n'ont donné d'indications sur l'avancée des discussions. Selon Le Parisien, les dossiers concernant la viticulture et la transmission des exploitations auraient été évoquées. De même que le sujet des zones de non-traitement (ZNT), mais sur ce point le gouvernement ne devrait pas transiger. Les agriculteurs attendent aussi des mesures sur l'interdiction de l'usage de certains pesticides qui n'est compensée par aucune solution alternative.

Le flou demeure donc sur les annonces promises aux agriculteurs, de même que sur la façon dont elles seront dévoilées. Seront-elles faites par le ministre de l'Agriculture ou le Premier ministre ? Et si c'est à Gabriel Attal que revient cette charge, présentera-t-il des mesures lors de son discours de politique générale au Parlement ?

Des réponses aux revendications décidées au niveau européen

C'est une des revendications qui se fait de plus en plus entendre dans les mobilisations d'agriculteurs : la "concurrence déloyale" qu'ils subissent face aux produits agricoles importés qui ne sont pas soumis aux mêmes normes et exigences que les produits français. Et les agriculteurs pointent autant les produits issus d'autres pays de l'Union européenne, comme l'Ukraine, que certains venant de plus loin, notamment d'Amérique du Sud. Pour les premiers, les agriculteurs appellent à un principe de réciprocité pour que tout le monde soit logé à la même enseigne quant aux normes à respecter. Mais pour les seconds, ils s'opposent à un accord de libre échange avec le Mercosur (alliance économique entre le Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Venezuela) en négociations avec la Commission européenne.

Gabriel Attal a insisté sur l'opposition de la France à la signature de ce traité, vendredi dernier, et Emmanuel Macron a multiplié les échanges avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, ces derniers jours pour s'opposer à l'accord et suspendre les négociations. C'est chose faite et le chef de l'Etat doit aborder le sujet avec Ursula Von der Leyen, ce jeudi lors d'un conseil exceptionnel à Bruxelles. La revendication des agriculteurs a été entendue, mais les décisions se prenant à Bruxelles, les chances de voir de nouvelles annonces faites à ce sujet ce mardi sont minces.

Autre revendication des agriculteurs : obtenir la fin de la mise en jachère obligatoire de 4% des terrains agricoles imposée par une norme européenne. Mais cette décision se prend aussi au niveau européen et si avancée il y a, il faudrait au moins attendre jeudi et le rendez-vous entre Emmanuel Macron et Ursula Von der Leyen pour en avoir des nouvelles.