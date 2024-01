Qui est Valérie Hayer, nouvelle figure montante de la Macronie ?

L'eurodéputée Valérie Hayer, tout juste nommée à la tête du groupe Renew au Parlement européen, est pressentie pour devenir tête de liste de la majorité aux élections européennes.

Valérie Hayer, de l'ombre à la lumière. La discrète eurodéputée a été nommée à la tête de Renew, troisième groupe du Parlement européen, le jeudi 25 janvier, et depuis il se murmure dans les coulisses de la Macronie qu'elle pourrait prendre davantage de responsabilités. Celle qui succède à Stéphane Séjourné, devenu ministre des Affaires étrangères, pourrait également prendre la relève en tant que tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes prévues le 9 juin. Après tout, avant d'atterrir au Quai d'Orsay, Stéphane Séjourné commençait à préparer sa campagne.

Le nom de Valérie Hayer semble bien inscrit dans la "short list" des prétendants pour être tête de liste Renaissance au prochain scrutin, "candidate naturelle" selon un proche d'Emmanuel Macron, mais sans être "l'hypothèse la plus travaillée" pour un autre membre de la majorité sondé par Le Figaro. Cette macroniste reste toutefois en compétition avec le poulain du chef de l'Etat : Julien Denormandie. Elle peut déjà compter sur le soutien de son prédécesseur Stéphane Séjourné qui doit trancher avec Emmanuel Macron sur le nom du candidat d'ici au mois de février. Mais qui est cette eurodéputée plébiscitée par la majorité ?

L'élue fille d'agriculteur, une "égérie parfaite" pour la majorité

"Je suis fille d'agriculteurs, sœur d'agriculteurs, belle-sœur d'agriculteurs, petite-fille d'agriculteurs" a lancé l'eurodéputée après sa nomination à la tête du groupe Renew Europe. Une manière de rappeler ses origines et de présenter l'avenir de l'agriculture comme une "préoccupation que nous partageons tous" dans un contexte de crise du secteur agricole. Des origines que l'élue revendique aussi par son enracinement politique, elle qui a été conseillère départementale de la Mayenne entre 2015 et 2021, et qui associées à l'expérience politique font de la femme de 37 ans une "égérie parfaite pour la majorité présidentielle" selon le député Renaissance, Sacha Houlié.

Valérie Hayer, très appréciée par le président de la République et le Premier ministre, a d'ailleurs été pressentie pour s'installer au ministère de l'Agriculture, à la place de Marc Fesneau, lors du dernier remaniement à en croire Le Figaro. Initialement inscrite sur la liste du remaniement, elle n'a pas résisté aux pressions exercées par le MoDem de François Bayrou pour maintenir l'actuel ministre en poste.

Des projets pour l'UE, et pour les Européennes ?

Conseillère municipale de Saint-Denis-d'Anjou, conseillère départementale de Mayenne, députée européenne et désormais présidente du groupe Renew Europe, Valérie Hayer grimpe les échelons politiques depuis 2008. D'abord encartée à l'Union des démocrates et des indépendants (UDI) en 2015, elle a rejoint La République en Marche d'Emmanuel Macron dès 2017 et fait partie des macronistes de la première heure. Elle était d'ailleurs la co-chef de file des élus Renaissance au Parlement européen. Ses discours et ses positons semblent convenir à toutes les forces de la majorité, y compris au MoDem et à Horizons. L'eurodéputé du parti philippiste Gilles Boyer a même assuré que "si elle est choisie [en tête de liste aux Européennes], on l'aidera !" au Figaro.

Tout juste nommée présidente du groupe Renew, la trentenaire diplômée en droit public et en finances souhaite d'abord prendre ses marques à son nouveau poste. Une "priorité selon elle, mais par rapport à quoi ? Aux élections européennes ? L'eurodéputée s'est en tout cas fixé pour objectif d'avancer sur deux chantiers prioritaires à Bruxelles : le pacte de stabilité et de croissance concernant les règles budgétaires de l'UE et le pacte migration et asile. Valérie Hayer a toutefois assuré vouloir prendre "pleinement part à la campagne" des élections européennes contre la "menace de l'extrême droite". La porte n'est donc pas fermée.