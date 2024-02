Trop de normes écolos pour les agriculteurs ? Non, il en faut plus, selon les Français

Paradoxalement, les Français soutiennent massivement le mouvement des agriculteurs tout en demandant davantage de normes, révèle un sondage de Cluster 17 pour Le Point.

Cela pourrait paraître contradictoire, même absurde. Et pourtant, selon le sondage du Cluster 17 pour Le Point publié ce jeudi 1er février, après une dizaine de jours de mobilisation des agriculteurs, 85% des Français interrogés continuent de soutenir largement le mouvement des agriculteurs, tout en réclamant massivement (78%) une réduction de l'utilisation des pesticides de 50% d'ici à 2030. "Bizarre, bizarre... Dites-moi, j'ai dit bizarre, bizarre ? Comme c'est étrange", disait Louis Jouvet dans le film devenu culte de Marcel Carné.

Plus que cette étrangeté, c'est avant tout le fossé qui s'est creusé ces dernières décennies entre les Français et leurs agriculteurs que pointe l'enquête commandée par Le Point. Pour l'hebdomadaire, il est clair que la population ne connaît plus ses agriculteurs. Pire encore, les Français auraient une vision erronée de leur métier et, avec, de leurs difficultés du quotidien. Ainsi, le sondage de Cluster 17 révèle que 94% des Français sondés estiment que les agriculteurs sont les jouets "des industriels et de la grande distribution", 93 % affirmant même les considérés ni plus ni moins comme des "victimes des lobbies de l'agrobusiness".

Et tandis que les agriculteurs réclament sur les blocages moins de normes environnementales contraignantes, jugeant qu'elles sont en partie à l'origine de la baisse de leur production et ainsi de leur revenu, la population préfère mettre la faute sur l'agrobusiness tout en plaidant pour moins de pesticides et, tant qu'à faire, davantage d'agriculture biologique. Agriculture biologique dont les Français boudent pourtant les produits. Si les sondés aimeraient que soit atteint le seuil de "25% de terres cultivées en agriculture biologique", le chiffre d'affaires de ce secteur s'est effondré ces dernières années avec l'inflation. Les "Français sont surtout focalisés sur le pouvoir d'achat", souligne auprès du Point le politologue Eddy Fougier, spécialiste du monde agricole, pour qui "le décalage entre le discours des consommateurs et leur comportement d'achat, qui favorise les produits moins chers importés, éclate au grand jour".