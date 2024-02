Les frondeurs de LFI préparent une réforme du parti, loin de Mélenchon

Un courant issu de la base de La France insoumise s'organise pour réformer et démocratiser le fonctionnement du parti. Sans ses vedettes.

Ils se donnent rendez-vous samedi 10 février à Gagny, en Seine-Saint-Denis, pour une journée de tables rondes autour d'un sujet : démocratiser le fonctionnement interne de La France insoumise. Fatigués de subir les diktats venus d'en haut, les militants de la base du parti de Jean-Luc Mélenchon lancent cet "appel pour une VIe République à LFI". Un clin d'œil ironique au projet du leader insoumis d'une VIe République française marquée par une démocratie plus directe.

"Depuis plus d'un an, nous avons tenté de contribuer au débat interne du mouvement par des lettres ouvertes et des communiqués, mais ça n'a pas été possible. Nous avons été ignorés. Nous avons donc choisi une autre méthode pour nous faire entendre", expliquent les organisateurs dans un communiqué repris par Le Point et Le Parisien. Une centaine de militants de la base, de collaborateurs parlementaires et de petits élus devraient répondre présent à l'appel.

"Une foi totale en la capacité auto-organisatrice de notre peuple"

Aucune des figures connues du parti n'est convié à l'événement. Pas même les députés écartés de la direction de LFI en décembre 2022, tels Clémentine Autain, François Ruffin ou encore Raquel Garrido, mise en retrait du parti en novembre dernier après des désaccords répétés avec les leaders. Ceux qui avaient déjà été considérés comme des frondeurs ne sont pas associés à ce nouveau courant résolument issu de la base.

Pas question, cependant, de faire sécession, les militants entendent bien changer les choses de l'intérieur. Pour cela, ils plancheront le 10 février sur une réforme de l'organisation interne de La France insoumise, qu'ils proposeront et soumettront au vote des sympathisants du parti. "Cette fois-ci, le débat sera ouvert à LFI, expliquent-ils. Et, comme Jean-Luc Mélenchon, nous avons une foi totale en la capacité auto-organisatrice de notre peuple."

Que pense Mélenchon, dans tout ça ? Le fondateur du parti réfute la naissance d'un "courant" frondeur et défend la composition "gazeuse" de La France insoumise, mouvement traversé par des tendances résolument diverses. Il refuse en tout cas d'accorder du crédit à ceux qu'il appelle les "pleureuses de la démocratie interne".