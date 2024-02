Les députés LFI planchent sur un "règlement intérieur"

Un règlement intérieur. Si d'autres familles politiques en disposent déjà, La France Insoumise planchait dessus depuis de longs mois. C'est désormais chose faite, LFI va bien bénéficier de son propre règlement intérieur, en plus du règlement de l'Assemblée nationale. Selon les informations du Parisien, "Ségolène Amiot, Danièle Obono, ou encore Ugo Bernalicis ont présenté à leurs camarades le fruit de leur travail", ce mardi 30 janvier 2024. Ce règlement intérieur de 10 pages, comme indiqué par Libération, fait son apparition après plusieurs épisodes de turbulences au sein du parti.

En effet, la condamnation pour violences conjugales d'Adrien Quatennens, d'abord. La mise à l'écart de la direction de plusieurs poids lourds du groupe comme Clémentine Autain, Alexis Corbière ou François Ruffin au profit de Manuel Bompard, en décembre 2022, ensuite. Et les dissensions de communication au sujet des attentats du Hamas contre Israël 7 octobre dernier, enfin, ont grandement secoué la maison insoumise ces derniers mois. D'ou la nécessite de remettre un cadre clair dans la tête des uns et des autres.

Un règlement intérieur pour apaiser les discussions

Le document, que Libération a pu consulter, indique "les conditions d'appartenance au groupe. Les membres du groupe doivent ainsi adhérer ou partager l'esprit des grands principes du mouvement" explique le quotidien. Ce règlement intérieur a notamment pour objectif d'apporter davantage de clarté dans les échanges entre les Insoumis. Terminé les discussions houleuses, LFI part d'une feuille blanche et compte bien redresser la barre. "Cela va faire baisser la fréquence des entretiens bilatéraux, et nous permettre d'être plus efficaces dans le boulot" indique un député insoumis au Parisien. Des sanctions sont aussi prévues dans le règlement, jusqu'à l'exclusion définitive du parti.

Le règlement intérieur sera voté mardi 6 février 2024. Une semaine est donnée aux parlementaires pour "amender" le texte. Notamment concernant les sanctions et les déplacements à l'étranger qui doivent être indiqués au groupe. Des pistes "sur lesquelles il faut trancher" sont toujours ouvertes rapporte Le Parisien.

Des militants insoumis réclament une "réforme" du fonctionnement interne de LFI

Jeudi 1er février, nous apprenions également qu'une centaine d'Insoumis prévoyait d'organiser une assemblée citoyenne pour proposer une réforme du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, le samedi 10 février 2024 à Gagny (Seine-Saint-Denis). Ces militants signataires d'un Appel pour la VIe République proposent dans le détail, une réforme du "fonctionnement interne de LFI", estimant être ignorés depuis un an par la direction du parti. L'écriture d'un règlement intérieur pourra-t-elle permettre de faire retomber la pression chez les sympathisants insoumis ? Réponse dans les prochaines semaines.