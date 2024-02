Le coup de com' du RN pour surfer sur la crise des agriculteurs

Si la colère des agriculteurs semble se calmer, le Rassemblement national compte bien poursuivre son opération séduction du monde agricole, avec en ligne de mire les Européennes 2024.

"Comme d'habitude, c'est au bord de l'abîme qu'ils reprennent (partiellement) nos mesures, après nous avoir insultés." Ces mots sont ceux du président du Rassemblement national, publiés dans un tweet jeudi 1er février. Après une dizaine de jours de mobilisation, les agriculteurs ont pour la plupart replié leur camp de base en vue d'un retour au bercail. La crise politique s'éteint peu à peu. Et alors que certains promettent toutefois une transformation du mouvement, refusant un arrêt total, Jordan Bardella, comme bien d'autres au Rassemblement national, n'hésite plus à se féliciter publiquement d'avoir remporté une victoire idéologique.

Selon les informations de RTL, les proches de Jordan Bardella seraient actuellement en train de monter une vidéo compilant ni plus ni moins que les moments où Gabriel Attal a, selon eux, repris des expressions ou des thèmes du RN. Si le parti fondé par Jean-Marie Le Pen tente aujourd'hui de surfer sur la vague, s'appropriant clairement la sortie de crise, le contexte n'y est pas totalement étranger. Dans quelques mois se tiendront les élections européennes. Scrutin pour lequel Jordan Bardella avait initialement décidé de faire de la lutte contre l'écologie punitive un axe plus que crucial de sa campagne, tout en défendant une "exception agriculturelle française". C'était sans compter sur l'intervention de Gabriel Attal, désigné depuis son arrivée à Matignon par de nombreux observateurs comme l'arme anti-Bardella d'Emmanuel Macron en vue notamment des Européennes.

Entre la souplesse sur les pesticides, le freinage du gouvernement sur les traités de libre-échange et la réduction sur le GNR (gazole non routier), le Premier ministre a coupé l'herbe sous le pied du Rassemblement national. Qu'à cela ne tienne ! Le RN n'a pas encore dit son dernier mot. Alors que, dès le début de la crise des agriculteurs, le Rassemblement national, comme tout bon opposant politique qui se respecte, s'est positionné en faveur des contestataires – en témoignent notamment les images d'un Jordan Bardella, bottes aux pieds, s'exprimant dans une étable –, BFMTV affirme que, samedi 3 et dimanche 4 février, le parti d'extrême droite compte organiser deux jours de mobilisation aux quatre coins de l'Hexagone sur la question agricole. Ce sera notamment l'occasion de diffuser massivement la lettre de Jordan Bardella adressée aux agriculteurs, publiée le 29 janvier, et de coller, un peu partout, la nouvelle affiche de campagne du président du RN qui soutient la "ruralité", avec, toujours dans le viseur, les élections européennes.