Renaissance s'inspire d'un géant américain pour l'affiche des européennes 2024

Le groupe où siègent les macronistes au Parlement européen a présenté samedi une affiche commune largement inspirée du logo d'Apple et reprenant mot pour mot le slogan de la multinationale.

Un accueil plus que mitigé. Samedi 3 février, Les Jeunes avec Macron ont dévoilé sur X le design d'une affiche commune aux différents partis du groupe Renew, dans lequel siège Renaissance au Parlement européen. Le logo retenu en vue du scrutin de juin a aussitôt fait tiquer, tant il rappelle explicitement celui de la marque Apple. A la place de la pomme, une étoile, suivie du slogan repris mot pour mot au géant américain : "Think different".

"Pour la première fois, de Lyon à Prague, de Paris à Berlin et de Berlin à Madrid, nous allons partager la même affiche", s'est réjoui le mouvement des jeunes macronistes sur X, peu après la présentation officielle de l'affiche à Strasbourg. Aussitôt, les réactions sont allées bon train, en particulier chez les adversaires du groupe Renew.

L'eurodéputé socialiste Christophe Clergeau s'est désolé sur X de cette "référence à une entreprise américaine, que la Commission européenne a condamnée à verser 13 milliards d'euros car l'entreprise aurait touché des avantages fiscaux illégaux. Et le tout en anglais, faisant fi de la diversité des langues de l'UE… des génies sans imagination", a-t-il conclu.

"Une étoile européenne inachevée"

"Comment font-ils pour être aussi nuls ?" A raillé à son tour le député insoumis Antoine Léaument. Des internautes ont également fait remarquer la ressemblance du logo avec celui du parti communiste. D'autres encore ont noté les similitudes entre l'étoile macroniste et les cartes de la France amputée de l'Alsace et de la Lorraine au début du XXe siècle. Ce que conteste vivement le mouvement de jeunesse de Renaissance, auprès du HuffPost, affirmant que ce logo "n'évoque rien d'autre qu'une étoile européenne inachevée".

"Nous revendiquons par ailleurs le droit de parodier certains éléments de la culture populaire, comme nous l'avons fait au cours des dernières années", a déclaré le mouvement, qui s'est dit déterminé à "conserver cette liberté de surprendre et de faire parler pour mettre une nouvelle fois l'Europe au cœur des discussions".