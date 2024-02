Entre Bayrou, Attal et Macron, des discussions qui tournent au tohu-bohu ?

François Bayrou va-t-il être nommé au gouvernement ? Les négociations avec le président et le Premier ministre semblent s'enliser.

L'annonce de la seconde partie du remaniement se fait toujours attendre. Près d'un mois après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, ce dernier planche toujours avec Emmanuel Macron sur la composition de la nouvelle équipe. Un cas, en particulier, susciterait le blocage, selon Politico : celui de François Bayrou. Le maire de Pau, relaxé par la justice lundi 5 février, est bien décidé à mettre son grain de sel dans ce remaniement. Que le Premier ministre le veuille ou non.

François Bayrou est notamment pressenti pour reprendre le portefeuille de l'Education nationale à Amélie Oudéa-Castéra. Mais selon Politico, "le couple exécutif se tâte" et cherche toujours "le meilleur profil pour agir". Emmanuel Macron aurait même un autre nom en tête. Le Figaro évoque pour sa part la création d'un "ministère de la Réforme de l'Etat et de la Simplification" pour Bayrou. Une hypothèse qui ne convainc pas grand monde, cependant : "Bayrou n'est pas assez idiot pour confondre le thermomètre et la fièvre", lâche un habitué de l'Elysée à Politico.

Une réunion entre Attal et Bayrou ce mercredi

Le président du MoDem compte bien profiter de sa relaxe pour plaider le retour en force du MoDem au gouvernement. Ce qu'il n'a pas manqué de faire lors de son entrevue avec Macron lundi à l'Elysée. Une réunion avec Attal a également été annoncée pour ce mercredi, avant que sa tenue ne soit remise en doute. Signe de dissensus entre les deux hommes ? C'est finalement François Bayrou lui-même qui a confirmé à Politico qu'il rencontrerait bien le Premier ministre. Le haut-commissaire au Plan, qui avait tenté de s'opposer à la nomination d'Attal à Matignon, ne veut plus se laisser marcher sur les pieds.

Gabriel Attal, dont l'entourage disait il y a quelques jours les réticentes à nommer Bayrou à un ministère, semble d'ailleurs avoir revu sa copie. "J'ai tout intérêt à avoir des poids lourds dans l'équipe", a-t-il assuré au Monde mardi, ajoutant : "Ceux qui considèrent qu'ils s'affaiblissent quand ils ont des gens forts autour d'eux se trompent. La politique, ce sont des additions, pas des soustractions."