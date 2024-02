L'électorat de droite adore Le Pen : sa popularité explose, LR en train de s'effacer

Marine Le Pen est au premier rang des personnalités politiques préférées des Français, devant le Premier ministre Gabriel Attal, selon un dernier sondage.

Marine Le Pen devient la personnalité politique préférée des Français, devant le Premier ministre, Gabriel Attal. Selon le dernier baromètre Le Point-Cluster 17, publié le 8 février, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale totalise 38% d'opinions favorables, dont 21 points de soutien et 17 points de sympathie.

Le mouvement des agriculteurs semble avoir largement bénéficié au Rassemblement national : "Le niveau de sympathie dont ils bénéficient est très impressionnant", analyse Jean-Yves Dormagen, fondateur de Cluster 17. En effet, Jordan Bardella, le président du parti, réalise la plus haute progression du classement avec +3% et devient la cinquième personnalité politique préférée des Français, devant l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Marion Maréchal du parti Reconquête! se hisse à la septième place avec 61 % d'opinions favorables, 42 points de sympathie et 19 points de soutien.

En parallèle, la droite proche du gouvernement baisse nettement dans le classement. Xavier Bertrand perd 12 points, Eric Ciotti recule de 7 points auprès des sympathisants de droite, François-Wavier Bellamy en perd 6. Les personnalités de droite présentes au sein du gouvernement chutent également dans le sondage : -12 % pour Gérald Darmanin, -10 % pour Rachida Dati, et -2 % pour Bruno Le Maire. "C'est un mouvement de fonds (...) l'effacement de la droite traditionnelle modérée, au profit des représentants d'une droite nationaliste et identitaire. (...) Ces segments seront décisifs pour les prochaines élections.", estime Jean-Yves Dormagen.

Emmanuel Macron à la quinzième position

Le président Emmanuel Macron perd quant à lui deux places au classement et se situe désormais à la quinzième position. À gauche, François Ruffin reste la personnalité politique de gauche préférée des Français, mais perd 9 points chez les électeurs de gauche et 6 points chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.