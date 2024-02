Rachida Dati fait une apparition remarquée dans l'émission de rap "DVM Show"

La ministre de la Culture a glorifié la "culture populaire" dans cette émission diffusée sur Twitch, avant de lancer une invitation pour un tournage au ministère.

Une invitée peu ordinaire. Le "DVM Show" est une émission populaire diffusée en live sur Twitch, qui se consacre au rap et à la musique urbaine. L'équipe a déjà reçu des artistes aussi iconiques qu'Aya Nakamura. Mais ce lundi 12 février, c'est la ministre de la Culture qui a fait une apparition surprise et remarquée. Rachida Dati a passé quelques minutes sur le plateau, souriante et joviale, entourée des présentateurs et des participants au show.

"Je m'étais engagée à venir, et je trouve qu'on est bien accueilli", a-t-elle déclaré avec enthousiasme à son arrivée. Elle a salué l'objet de l'émission : "Vous êtes la culture populaire. C'est une culture qui parle à toute une génération, bien au-delà de la génération de ma fille, vous parlez aussi un peu à moi. Et franchement, ici, on est comme chez nous."

"L'invitation est lancée"

La ministre de la Culture ne s'est pas contentée d'apparaitre. Elle a immédiatement lancé une invitation aux présentateurs : "Moi, j'aimerais bien que vous me fassiez un VDM (sic) au ministère de la Culture", a-t-elle lancé, écorchant le nom du show (DVM pour "devoir, valeur, moralité"). "Avec votre matériel, vous venez, vous installez tout et vous venez nous faire un DVM. L'invitation est lancée", a-t-elle confirmé.

Une proposition qui a semblé plaire aux participants de l'émission. "Mais on fait du bruit, tu sais", a lancé un des présentateurs. Et la ministre de répliquer : "Un ministère de la Culture sans bruit, ce n'est pas un ministère de la Culture."