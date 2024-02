Hommage à Robert Badinter : la famille refuse la présence du RN et de LFI, des réactions contrastées

La famille de l'ex-garde des Sceaux Robert Badinter a indiqué ne pas souhaiter la présence des représentants du RN et de LFI à l'hommage national prévu ce mercredi.

Leur présence n'est pas souhaitée. La famille de l'ex-ministre de la Justice Robert Badinter a fait savoir, ce mardi 13 février, au Rassemblement national (RN) et à La France Insoumise (LFI) qu'elle ne souhaitait pas leur présence lors de l'hommage national prévu ce mercredi, Place Vendôme à Paris. Un souhait formulé, selon les informations du Figaro, par Elisabeth Badinter elle-même, veuve de l'ancien garde des Sceaux.

Le RN respecte le choix de la famille, LFI le regrette

C'est l'Élysée qui a fait connaître cette volonté auprès des deux partis. Le Rassemblement a d'ores et déjà affirmé que Marine Le Pen et les élus du parti avaient décidé de ne pas s'y rendre. "Le RN ne sera pas présent, la famille ne le souhaite pas. On respectera cette volonté" indiquait la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, devant le palais Bourbon ce mardi au micro de BFMTV.

De son côté, le député LFI de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a réagi sur X (ex-Twitter) à la demande de la famille de Robert Badinter : "Mettre l'extrême droite et LFI sur un même plan n'est pas conforme au principal des grands combats de Robert Badinter. En 1981, Le Pen était pour la peine de mort alors que les Insoumis sont les héritiers du long combat abolitionniste. Ne brouillons pas les repères historiques".

L'hommage à Paris ce mercredi

L'hommage national à l'initiateur de l'abolition de la peine de mort et de la dépénalisation de l'homosexualité en France aura lieu ce mercredi 13 février 2024, Place Vendôme, où siège le ministère de la Justice. Le président de la République Emmanuel Macron devrait donner un discours lors de cette cérémonie, en l'honneur de l'ex-président du Conseil constitutionnel, disparu le 9 février dernier. Une éventuelle entrée au Panthéon pourrait être évoquée par le chef de l'Etat.