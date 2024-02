"Ils me font chier !" : Macron agacé et pas toujours tendre avec les ministres

Entre Macron, ses ministres et ses proches conseillers, les relations semblent parfois houleuses. La faute aux ambitions personnelles de chacun.

Les relations ne sont pas toujours simples avec le président de la République et ce ne sont pas les ministres qui diront le contraire. L'ère Macron, notamment le second quinquennat du chef de l'Etat, semble particulièrement concernée par les chamboulements relationnels comme en témoignent les trois remaniements déjà organisés depuis sa réélection en 2022. Alors qu'il sait qu'il profite de ces dernières années à la tête du pays avant de pouvoir à nouveau prétendre à la présidence en 2032, Emmanuel Macron veut laisser sa marque et mener sa politique à bien, même si celle-ci doit évoluer de la logique du "dépassement" vers une ligne plus droitière. Aux ministres ou à ceux qui veulent se hisser au gouvernement de le suivre.

Problème, l'échéance de 2027 s'accompagne de la question de la succession : qui conduira la majorité après le départ d'Emmanuel Macron de l'Elysée ? Certains cherchent à se positionner doucement quand d'autres militent pour leur poulain, mais tous saisissent chaque occasion de se rapprocher de l'objectif et les remaniements sont des tremplins sans comparaison. Le Président doit donc composer avec ces ambitions personnelles, mais il n'aurait pas habitude de toujours acquiescer aux exigences des uns et des autres quand celles-ci ne vont pas dans son sens ou le ferait, faute d'autres solutions, mais parfois à contrecœur.

"Je ne sais pas bien dire les choses"

Si le remaniement de janvier a finalement apporté peu de changements au gouvernement, à l'origine Emmanuel Macron voulait remplacer certaines têtes, dont celles des deux poids lourds membres de l'exécutif depuis 2017 : Gérald Darmanin à l'Intérieur et Bruno Le Maire à l'Economie. Le premier se serait vu proposer le super-ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités qu'il convoitait et le second aurait été travaillé au corps pour prendre la tête de liste de la majorité aux Européennes rapporte l'Express. Mais les refus insistants des ministres décidés à rester à leur poste a empêché les plans d'Emmanuel Macron. "Ils me font chier [sic]" aurait ainsi lâché le chef de l'Etat cédant aux envies des rares figures de la Macronie.

Un échec qui a contrarié celui qui se veut seul décisionnaire et maître des horloges en temps de remaniement. C'est toutefois le seul point sur lequel le président de la République a lâché du lest. La preuve sur le choix du Premier ministre qui a froissé bon nombre de ses proches alliés. Après avoir convoité Julien Denormandie, qui était l'un des premiers choix et avait le soutien de Richard Ferrand et de François Bayrou, c'est finalement sur Gabriel Attal que le chef de l'Etat a jeté son dévolu sans tenir compte de l'avis de ses conseillers. En plus du résultat, c'est la manière avec laquelle Emmanuel Macron a procédé qui a déçu et agacé Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale selon l'Express : "Pourquoi avoir fait mariner aussi longtemps Julien pour nommer Gabriel ? Ce n'est pas correct".

Mais dans ces relations intimement liées à l'exercice du pouvoir, n'est-il pas commun d'agir de la sorte ? D'après les indiscrétions du journal, Emmanuel Macron reconnaitrait lui-même des erreurs dans sa communication et ses rapports avec des proches ou des ministres : "Je suis inapte, je ne sais pas bien dire les choses… Les gens, je les choque, je les attriste." Mais il y verrait aussi une sorte de croix à porter en tant que chef de l'Etat : "La mission qui est la mienne condamne à la solitude."