Européennes : qui est Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex qui rejoint le RN ?

Ancien patron de l'agence de l'Union Européenne chargé du contrôle des frontières rejoint le Rassemblement national pour les élections européennes. Il a été visé par des procédures pour "abus de pouvoir".

Fabrice Leggeri est l'ancien directeur de Frontex, agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières. Samedi 17 février au soir, il a annoncé dans les colonnes du JDD qu'il rejoignait le Rassemblement national pour les élections européennes de juin. Il sera donc sur la liste de Jordan Bardella, en troisième position. Haut fonctionnaire de 55 ans, il a fait l'ENA et Normal Sup, avant d'être nommé à la direction de Frontex de 2015 à 2022.

Visé par des procédures pour "abus de pouvoir"

Une enquête disciplinaire de l'Olaf, Office européen de lutte antifraude, l'a par la suite contraint à démissionner. Un rapport non rendu public l'accusait alors de "ne pas avoir respecté les procédures et de s'être démontré déloyal vis-à-vis de l'Union européenne". Il aurait également été responsable d'un mauvais management. Après sa démission, l'Olaf aurait enquêté sur "d'éventuelles fautes et/ou irrégularités dans le fonctionnement et la gestion interne commises" par le directeur ou "par d'autres membres du personnel de l'entreprise". L'Olaf a également demandé à Frontex "d'engager les procédures disciplinaires appropriées" à cause d'un "comportement et de ses actions envers trois membres de l'agence, dont l'ancien directeur exécutif adjoint". Toujours selon ce même rapport, Fabrice Leggeri aurait eu, entre 2017 et 2021, "un style de gestion fondé sur une micro-gestion excessive et une centralisation du processus décisionnel, ainsi que sur la méfiance à l'égard du personnel". Il aurait eu un "impact négatif" sur l'atmosphère de travail et le "bien-être" du personnel.

Il aurait "subi des pressions"

Mais selon Fabrice Leggeri, il aurait "subi des pressions" et ressenti "un abandon général". "La Commission européenne, manifestement hostile à mon égard, souhaitait mon départ", justifie-t-il. Une hypothèse soutenue par Jordan Bardella : "Fabrice Leggeri a été poussé à la démission lâché par Emmanuel Macron parce qu'il agissait contre la submersion de l'Europe", a-t-il tweeté.