Quel accueil pour Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture ?

La venue d'Emmanuel Macron à l'inauguration du Salon de l'agriculture, samedi 24 février, devrait déclencher quelques perturbations.

Le malaise agricole est toujours aussi palpable malgré les mesures annoncées par le gouvernement pour apaiser le mouvement des agriculteurs en colère qui a éclaté en janvier. Des centaines de tracteurs ont rejoint la capitale ce vendredi 23 février matin à l'appel de la Coordination rurale. "On ne nous écoute pas en région, donc on se rapproche des décideurs", a déclaré au micro de France Bleu, Nicolas Bongay, président du syndicat dans le Doubs. D'autres organisations syndicales, notamment la FNSEA et les Jeunes agriculteurs, organisent une seconde manifestation dans Paris pour se rendre devant l'entrée du Salon de l'agriculture à la veille de son ouverture. À quelques heures de l'inauguration de l'édition 2024 du salon agricole, les agriculteurs attendent donc le président Emmanuel Macron et son Premier ministre, Gabriel Attal, de pied ferme.

Le 60ème Salon de l'agriculture ne sera pas une édition comme une autre les syndicats l'ont assuré et l'événement risque de se dérouler dans un climat de tension, au moins entre les politiques et les agriculteurs. Car ce sont surtout les visites des membres de l'exécutif et des autres représentants politiques qui sont dans le viseur.

Des sifflets pour Emmanuel Macron ?

Le moment le plus délicat risque d'être la visite inaugurale d'Emmanuel Macron prévue samedi matin. Les renseignements sont sur le qui-vive et anticipent d'éventuelles perturbations autour de l'arrivée du président de la République qui "risque d'être sifflée", d'après une note consultée par BFMTV. Les agriculteurs eux-mêmes ont prévenu de l'accueil bruyant qui pourrait être réservé au chef de l'Etat. "On pourra jamais empêcher le président de rentrer. Par contre, l'ambiance à l'intérieur du salon, on va la gérer et [ce sera] plutôt des sifflets que des acclamations" a ainsi glissé le président de la FDSEA du Tarn-et-Garonne, Francis Ambrogio, au micro de la chaîne d'information. Le syndicaliste a prévu de se rendre sur Paris avec des collègues à bord d'un bus. Ils sont plusieurs syndicats "à faire venir leurs adhérents" en bus selon les services de renseignement et "beaucoup des adhérents des Coordinations rurales prévoient de rentrer dans le salon 'comme simples visiteurs' pour être présent à l'intérieur", prédit la note.

"On ne va pas bloquer le salon parce que nos agriculteurs vont y porter leur production et la vendre, mais on va interpeller les politiques qui seront présents", a assuré de son côté le co-président de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, José Perez, au quotidien La Dépêche. Plusieurs têtes de partis politiques ont d'ores et déjà annoncé leur venue. Le président du Salon de l'agriculture, Jean-Luc Poulain, demande aux responsables politiques de ne pas se livrer à une "récupération facile du malaise agricole".

Emmanuel Macron critiqué pour sa proposition de débat

La Salon de l'agriculture n'a pas commencé et Emmanuel Macron n'est pas encore arrivé que déjà le chef de l'Etat est le sujet des critiques à propos du grand débat qu'il a dit vouloir organiser avec les acteurs du monde agricole. Les représentants des deux principaux syndicats agricoles, la FNSEA et Jeune agriculteurs, ainsi que celle de la Coordination agricole ont annoncé qu'ils ne participeront pas à l'échange organisé par l'exécutif. Tous ont dénoncé une "mascarade" ou une tentative de manipulation. Même du côté de la grande distribution les critiques fusent. Michel-Edouard Leclerc a refusé de participer à ce qu'il considère comme "grossière manipulation" ou un "coup de com' pas vraiment au niveau de la situation" fait dans une annonce "foireuse".

Non seulement de ne pas participer au débat, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau a demandé sur le réseau social X à ce que le rendez-vous soit annulé : "Les conditions d'un dialogue plus apaisé ne sont pas réunies et la dignité des agriculteurs est bafouée par cette démarche qui porte le sceau de la provocation. Dans ce climat d'exaspération, et face aux risques de débordement, nous demandons à ne pas tenir ce débat.