Jordan Bardella milite pour "changer de cap" sur l'agriculture

Le président du Rassemblement national était au Salon de l'agriculture, dimanche 25 février, où il s'est montré très critique de l'Europe. Il dit vouloir "changer de logiciel" pour l'agriculture française au niveau européen.

En visite au Salon de l'agriculture, dimanche 25 février, Jordan Bardella a réclamé un "patriotisme économique" pour l'agriculture et a vivement critiqué la politique du gouvernement. Lors de sa déambulation dans les allées du Salon, à Porte de Versailles, le président du Rassemblement national (RN) a fustigé Emmanuel Macron qui "ne se rend pas compte des souffrances provoquées par sa politique ". Samedi, lors de l'ouverture de la 60e édition du Salon, le président de la République dénonçait le "projet de décroissance et de bêtise" du RN qui souhaite que la France quitte l'Europe.

Le président "n'a plus les capteurs du pays"

Jordan Bardella lui a répondu : "Moi, je milite pour le patriotisme économique et pour sortir des accords de libre-échange" avant d'ajouter que "des accords commerciaux peuvent être bénéfiques à l'agriculture française", mais qu' " à chaque fois (...) c'est à notre désavantage ". Alors qu'Emmanuel Macron accusait, samedi, la Coordination rurale de faire le jeu de l'extrême droite, le président du RN l'a fustigé : "Je pense qu'il n'a manifestement plus les capteurs du pays dont il est le président. Et sans doute ne se rend-il pas compte de la souffrance que provoque sa politique. "Il accuse aussi le président de la République d'être atteint "d'une schizophrénie très inquiétante", "d'une forme de complotisme" et de "dérive paranoïaque".

Jordan Bardella déplore le système actuel qui ne permet pas aux agriculteurs d'être compétitifs. Selon lui, l'Union européenne tient un rôle important dans cette aggravation du monde agricole. La politique européenne met à mal l'agriculture, depuis des années, d'après le président du parti d'extrême droite."En étant mis en concurrence avec des produits ou des filières qui ne respectent aucune des normes" qui leur sont imposées, "c'est très compliqué", explique-t-il.