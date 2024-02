Européennes 2024 : Gluskmann fait la course en tête à gauche

Selon le sondage Odoxa réalisé pour Public Sénat et la presse régionale, publié mardi, la liste PS-Place publique conduite par Raphaël Glucksmann est troisième dans les intentions de vote à trois mois des élections européennes, derrière celles du RN et de Renaissance.

Percée de Raphaël Glucksmann. Début juin se tiendront les élections européennes. Et tandis que la liste du Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella, fait toujours la course en tête, avec 30% des intentions de vote selon le dernier sondage d'Odoxa réalisé pour Public Sénat et la presse régionale, suivie par celle du camp présidentiel, créditée de 19% des suffrages exprimés, la gauche arrive loin derrière. Quelle que soit la liste, aucune ne parvient à vraiment concurrencer celle de Renaissance et encore moins celle du RN. Toutefois, dans cette étude, la liste du Parti socialiste et de Place publique, menée par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, parvient à se hisser au-dessus des 10% d'intentions de vote.

En progression de deux points en un mois, la liste de Raphaël Glucksmann obtient très exactement 11% des intentions de vote et, avec, la première place à gauche, devant les Écologistes ou encore La France insoumise. Selon Public Sénat, dans le cas où la liste PS-Place publique obtiendrait bien un tel score en juin prochain au moment du vote, elle pourrait alors remporter quatre sièges de plus que lors des précédentes élections européennes de 2019. À noter que Raphaël Glucksmann lui-même fait une percée. Sa cote d'adhésion enregistre une nette progression de neuf points (38%). L'eurodéputé décroche ainsi la quatrième place des personnalités préférées des sympathisants de gauche. Devant lui, Fabien Roussel (47 %), François Ruffin (43 %) et Jean-Luc Mélenchon (40 %).

Derrière la liste du Parti socialiste et de Place publique, celle des écologistes, menée par Marie Toussaint, rebondit. Avec deux points de plus, elle parvient à obtenir 8,5% des intentions de vote. Bien moins cependant que les 13,5% de votes enregistrés en 2019. Derrière arrive ensuite la liste des insoumis de Manon Aubry, qui perd elle 0,5 point. Avec 6% d'intentions de vote, elle se maintient toutefois à peu de choses près au score de 2019 (6,3%). Les communistes en revanche, eux, s'effondrent à 1,5% (-1,5%), faisant jeu égal avec Lutte ouvrière.