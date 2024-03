Européennes 2024 : avec Gabriel Attal et Valérie Hayer en meeting, la Macronie essaie d'y croire encore

La majorité présidentielle organise son premier grand meeting pour les européennes, à Lille, samedi 9 mars. Gabriel Attal et une trentaine de ministres accompagneront le lancement de campagne de la cheffe de file Valérie Hayer.

Le Premier ministre Gabriel Attal et une trentaine de ministres de la majorité présidentielle entoureront Valérie Hayer pour le lancement de sa campagne pour les élections européennes, samedi 9 mars, à l'occasion de son premier grand meeting. Au Grand Palais de Lille (Nord), les ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Gérald Darmanin et Stéphane Séjourné, prendront la parole pour soutenir la cheffe de file de la liste Renaissance. Un discours de Gabriel Attal est également attendu. Emmanuel Macron ne se rendra néanmoins pas au lancement de campagne. "On n'aura pas à rougir par rapport au meeting du RN à Marseille", avance un cadre du parti, qui estime la venue d'environ 5.000 militants dans la capitale du Nord.

Pour les macronistes, ce premier grand meeting a pour objectif de rattraper le retard pris, notamment sur le Rassemblement national qui se positionne avec dix points d'avance. L'enjeu de Valérie Hayer, samedi, est double : s'imposer dans son propre camp et s'affirmer face à son adversaire principal, Jordan Bardella. D'autres grands meeting sont à prévoir mais aussi et surtout des réunions publiques en plus petits comités et pas toujours en présence de Valérie Hayer. À sa place, on pourra retrouver des membres de la liste de la majorité présidentielle ou des membres du gouvernement à qui Emmanuel Macron a demandé de "se battre pied à pied". À Matignon, la ligne est claire : "Tous les ministres doivent se mobiliser."