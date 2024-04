Un film sur la guerre à Gaza diffusé à l'Assemblée ? Pour montrer quoi ?

Le député REV (Révolution écologique pour le vivant) Aymeric Caron veut diffuser un film montrant les "atrocités" commises à Gaza aux parlementaires volontaires.

Une idée qui fait son chemin. D'après les informations du Parisien, le députe REV (Révolution écologique pour le vivant) apparenté à LFI, Aymeric Caron, souhaite diffuser des images sur le conflit entre Israël et le Hamas à l'Assemblée nationale. Un projet qui fait écho au visionnage d'un film de 45 minutes par les députés le 14 novembre dernier au sujet des attentats commis par le Hamas en octobre 2023. Une diffusion qui avait eu lieu dans la salle de projection du Palais Bourbon.

Un film de 40 minutes "journalistiquement irréprochable"

Depuis plusieurs mois, Aymeric Caron compile des images de la guerre dans la bande de Gaza et souhaiterait montrer l'ampleur des dégâts aux parlementaires volontaires. Selon Le Parisien, "une équipe de bénévoles arabophones avec qui il est en contact a commencé le montage par leur propres moyens, essentiellement en récupérant des images sur les réseaux sociaux". Le député souhaiterait en faire un film d'une quarantaine de minutes et "journalistiquement irréprochable, en datant et sourçant chaque image" comme indiqué auprès du quotidien. "C'est de l'information" a-t-il également indiqué.

La présidente de l'Assemblée nationale favorable au projet

Un projet qui pourrait tout à fait voir le jour selon la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet : "Les députés sont libres d'exercer leur mandat comme ils le souhaitent, ils sont parfaitement libres d'organiser les projections qu'ils souhaitent" explique-t-elle sur France Info. En revanche, cette dernière n'a pas encore été saisie de la demande. Une chose est sûre, elle ne s'y opposerait pas, "à priori".

L'ex-journaliste à l'initiative de ce projet souhaite que, de la même manière que celles des actes du Hamas, "les images des atrocités de l'armée israélienne soient diffusées". Toujours selon Le Parisien, le président du groupe d'étude France Palestine (dont Aymeric Caron est membre), le député du MoDem Richard Ramos, a été averti du projet et pourrait en organiser la diffusion. Depuis plusieurs mois, Aymeric Caron publie lui-même sur son compte Instagram des photos et des vidéos prises à Gaza. "Beaucoup de gens ne voient pas ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas d'envoyés spéciaux. Il faudrait que les parlementaires voient les images des atrocités de l'armée israélienne, des enfants amputés à vif, des mères éplorées" concédait-il sur RMC. Sera-t-il entendu ? Réponse dans les prochaines semaines.