Un tourbillon météo ce week-end sur la France, vigilance sur ces départements

Trois phénomènes simultanés : chaleur, vent, sable, on peut dire que c'est un "tourbillon météo". Vigilance : surtout pour le vent et la qualité de l'air.

Dès ce vendredi, une douceur aux saveurs estivales gagne le pays. Les températures devraient atteindre un pic samedi sur une grande partie du territoire avec 25-30 °C dans le Sud-Ouest et jusqu'à 27-29 °C localement sur la moitié nord du pays. La chaleur apporte néanmoins son lot d'ennuis. Des poussières désertiques pourraient altérer la qualité de l'air sur l'ensemble du pays.

Pic des températures samedi. Après un week-end de Pâques sous la grisaille et la pluie, le thermostat devrait grimper en cette fin de semaine. Dès ce vendredi 5 avril, les journées s'annoncent chaudes, informe Météo-France. Samedi, il devrait faire jusqu'à 26 °C à Paris et en Alsace. "La barre des 30 °C pourrait être localement atteinte dans le Sud-Ouest", ajoute, sur X, le présentateur météo Guillaume Séchet.

Poussière de sable et rafales de vent

Une météo qui donnera à de nombreux Français l'envie de profiter des terrasses et des parcs. Attention toutefois à la qualité de l'air, car cette vague de chaleur, venue du Maroc ou de Tunisie, apporte avec elle la poussière des sables du Sahara. Des nuages de sable pourraient entraver l'air ambiant d'une grande partie du pays, rapporte RTL. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est recommandé de ne pas s'exposer à ces poussières, et donc d'éviter toutes les activités à l'extérieur, lorsque leur concentration quotidienne dépasse 45 microgrammes/m3. Pour l'heure, les météorologues ignorent encore si ce stade sera dépassé samedi 6 et dimanche 7 avril.

Par ailleurs, le vent marquera également ce week-end. Des rafales pourraient dépasser 70 kilomètres par heure dans la région lyonnaise.

La chaleur ne sera toutefois pas uniforme sur le pays, puisque la Bretagne, le Cotentin, l'Ouest des Pays de la Loire, ou encore le golfe du Lion connaîtront des températures plus tempérées.