Eaux en bouteille : Nestlé assure avoir "intensifié la surveillance" de ces forages français

Après les études révélant la présence en grande quantité de particules de plastique dans les bouteilles d'eau, Nestlé rassure les consommateurs, ce vendredi 5 avril.

"Chaque bouteille qui sort de nos sites peut être bue par les consommateurs en toute sécurité." Après la publication d'une étude dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences, qui révèle que les bouteilles en plastique contiennent des particules de plastiques en grande quantité, la présidente de Nestlé France, Muriel Lienau, a tenu à rassurer les consommateurs.

Le groupe, propriétaire des eaux en bouteille Vittel, Perrier, Contrex et Hépar, a fait savoir, ce vendredi 5 avril, qu'il avait "intensifié la surveillance" de ses forages français "sous le contrôle des autorités" pour garantir la qualité sanitaire de ses produits, relaie BFMTV.

Des effets possiblement nocifs pour la santé

L'étude en question montrait que l'eau des bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique qu'estimé jusqu'ici. Tandis que 36 millions de bouteilles sont bues chaque jour en France, cette nouvelle découverte a alerté l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Selon ses enquêtes, menées sur les animaux, l'agence souligne des effets nocifs sur le métabolisme, l'intestin, le développement cérébral, des dégâts sur le matériel génétique ou encore la respiration cellulaire, pouvant entraîner une mort précoce, précise le site d'information.

Ainsi, si Nestlé garantit "la qualité sanitaire de ses eaux minérales", les chercheurs invitent les consommateurs à se tourner vers des alternatives. "Il est raisonnable de considérer l'eau du robinet", commente Beizhan Yan, co-auteur de l'étude. Les scientifiques espèrent d'ailleurs tester l'eau du robinet, qui contient elle aussi des microplastiques, mais a priori en moindre quantité, explique BFMTV.

Néanmoins, ils rappellent que "le risque de déshydratation peut être plus grand que les conséquences potentielles de l'exposition aux nanoplastiques" et soulignent l'importance de boire de l'eau même en bouteille.