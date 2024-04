Direct des Européennes 2024 : Bardella sèche encore le débat, Hayer attendue au tournant

13:36 - Manon Aubry replace le conflit en Israël au cœur de la campagne

La France insoumise cherche à faire sur conflit israélo-palestinien est un des thèmes au cœur de la campagne depuis son entrée dans la course et le président de la République a offert au parti une occasion de ses saisir du sujet avec la publication d'une tribune dans laquelle il exige un cessez-le-feu. En réaction, la tête de liste de LFI Manon Aubry a distribué un bon point au chef de l'Etat depuis le plateau de France 2, mais tout en pointant la faiblesse des déclarations d'Emmanuel Macron. "C'est un bon premier pas... tardif" a-t-elle déclaré. Surtout, l'eurodéputé a estimé que le chef de l'Etat "donne raison" à LFI : "Il était temps, nous étions bien seuls il y a quelques mois pour appeler à un cessez-le-feu, on a eu le droit à toutes sortes de caricatures. Et j’observe que désormais il nous donne raison".

Puis la candidate aux Européennes a poursuivi en déroulant les solutions proposés par son parti pour mettre fin au conflit israélo-palestinien : "la reconnaissance de l’État de Palestine", "un embargo sur l’envoi d’armes vers Israël", et "la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël". Et Manon Aubry de glisse au passage une promesse de campagne assurant que si son parti et ses alliés européens dominent au Parlement alors "pas un seul État européen enverrait des armes vers un État qui est en train de massacrer son peuple". Un message clair et fidèle à la position de LFI sur le sujet.